Avrebbe utilizzano uno smartphone per comunicare con l'esterno dal carcere di Santa Mari Capua Vetere. Per questo il boss della Kalsa, Luigi Abbate, 65 anni, soprannominato "Gino u mitra" per la sua dimestichezza nel maneggiare le armi, dovrà comparire, insieme ad altre otto persone (accusate della stessa cosa), davanti al giudice monocratico del tribunale per il prossimo mese di marzo.

La Procura, infatti, ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di Luigi Abbate, di Palermo; Salvatore Attanasio, 38enne di Grumo Nevano; Vincenzo Avverso, 29enne di Acerra; Patrizio D'Aria, 35enne di Mugnano di Napoli; Giovanni Natale, 53enne di Lusciano; Francesco Piccirillo, 32enne di Marcianise; Mariano Porcino, 33enne di Napoli; Ruben Russo, 24enne di Roma; Raffaele Trongone, 56enne di Napoli.

Per tutti l'accusa è di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, avrebbero utilizzato uno smartphone Redmi di colore nero con due schede telefoniche per comunicare con l'esterno dal gennaio 2022 fino a maggio 2023.

Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Gaetano Laiso, Fabio Della Corte, Angelo Raucci, Filomena D'Ambrosio, Antonio Mormile, Giuseppe Gallo, Francesco Esposito, Mariaconcetta Catanzaro e Gaetano Inserra.

Gino Abbate è stato arrestato per l'ultima volta il 12 luglio del 2011 e da allora non ha mai più messo il naso fuori. L'ultima condanna inflitta per mafia è di 16 anni e dovrebbe quindi finire nel 2027. Una pena ottenuta proprio grazie alla continuazione tra le tre condanne per 416 bis che ha rimediato tra il 1996 e il 2015, rispettivamente a 5 anni, 13 anni e mezzo e 19 anni.

fonte CasertaNews