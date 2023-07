Mafia di Porta Nuova, estorsioni e spaccio per sostenere i detenuti: 7 arresti e altre 13 misure cautelari

Il mandamento di Porta Nuova è in continuo fermento dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera avvenuto un anno fa e le operazioni "Vento", "Vento 2", "Centro" e "Centro 2". E' quanto emerge dall'ordinanza disposta dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ed eseguita all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo. Sono 20 le misure di custodia cautelare emesse: 7 le persone finite in carcere, 2 avranno l'obbligo di dimora e 11 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, ricettazione, favoreggiamento personale e porto abusivo di armi, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

L’operazione, denominata “Vincolo”, è il prosieguo delle investigazioni sul mandamento mafioso di Porta Nuova, condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo con il coordinamento della Dda della Procura. Dalle indagini sono emersi gravi indizi in ordine alla partecipazione all’associazione mafiosa di 7 indagati, sospettati di far parte delle famiglie di Porta Nuova e Palermo Centro (rientranti nelle competenze del mandamento di Porta Nuova), che avrebbero svolto, continuativamente, varie attività di supporto a vantaggio della struttura associativa e dei suoi presunti capi, già tratti in arresto con le precedenti operazioni. E' stata inoltre ricostruita un'estorsione, per la quale è gravemente indiziato un affiliato, in danno di un imprenditore nel settore delle scommesse sportive.

I carabinieri hanno anche delineato la struttura di una associazione per delinquere, direttamente collegata al mandamento mafioso, responsabile di un fiorente traffico di cocaina, eroina, hashish, marijuana e crack. Le sostanze stupefacenti sarebbero state commercializzate in varie piazze di spaccio, gestite direttamente da affiliati a Cosa nostra, nel territorio del mandamento. Viene inoltre contestato ai parenti di alcuni detenuti, in quanto ritenuti affiliati al clan di Porta Nuova, il reato di ricettazione. I familiari, infatti, avrebbero ricevuto, nel tempo, cospicue somme di denaro, provento di attività illecite conseguenti a vari reati dell’associazione, che i soggetti in libertà, in ragione del vincolo associativo che li lega ai carcerati, avrebbero destinato al sostentamento dei detenuti. Si è proceduto, in due casi, anche al sequestro preventivo delle somme per le quali le indagini hanno consentito di stabilire l’esatta quantificazione.