Mafia, droga e pizzo: 18 fermi nel clan di Porta Nuova a 6 giorni dall'omicidio

Sei giorni fa l'omicidio in via Imperatrice Costanza di Giuseppe Incontrera, ritenuto ai vertici del clan di Porta Nuova, stanotte all'alba il blitz dei carabinieri che ha portato al fermo di 18 persone, tra cui anche il figlio dell'uomo ucciso il 30 giugno. Gli indagati, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni e rapine aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. L?operazione, che prende il nome di Vento, rappresenta l?esito di una complessa attività d?indagine svolta in direzione del mandamento mafioso Porta Nuova. Il delitto commesso pochi giorni alla Zisa ha dato un'accelerata all'esecuzione delle misure cautelari.

Attraverso intercettazioni e pedinamenti, i carabinieri del Nucleo investigativo avrebbero delineato l?organigramma del mandamento mafioso di Porta Nuova, individuando in Tommaso Lo Presti, il soggetto ritenuto il reggente del mandamento, nonché uomini di fiducia e gregari qualificati delle famiglie di Porta Nuova e Palermo Centro.

Gli investigatori hanno anche documentato diversi episodi relativi al traffico di droga di ogni tipo (hashish, marijuana, cocaina, eroina e crack) gestita, in tutta la sua filiera (dalle fasi di approvvigionamento all?ingrosso allo spaccio al minuto sul territorio) dai vertici del clan, per alimentarne le casse. Sono stati, infatti, fermati, i presunti capi di 6 ben piazze di spaccio, localizzate nei centralissimi quartieri del Capo, della Vucciria, di Ballarò e della Zisa (via dei Cipressi, piazza Ingastone e via Regina Bianca).

Spaccio e non solo. Anche pizzo e rapine. Nelle indagini sono finiti anche due assalti a mano armata, due estorsioni e cinque tentativi di estorsione in danno di imprenditori e commercianti del centro.

Il provvedimento pre-cautelare è stato emesso in via d?urgenza in quanto erano emersi chiari intendimenti di alcuni degli indagati di darsi alla fuga. L'omicidio di Incontrera, inoltre, secondo gli investigatori, avrebbe potuto innescare altri agguati e rafforzare la volontà degli indagati di darsi alla latitanza.