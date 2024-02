"Hanno pagato il pizzo e hanno protetto i loro estorsori": 31 tra commercianti e imprenditori a giudizio

Il pizzo sarebbe stato imposto a tappeto, ma a Brancaccio commercianti ed imprenditori si sarebbero ben guardati dal denunciare le richieste estorsive. E sarebbero arrivati a negare anche l'evidenza quando, convocati dalla squadra mobile e messi di fronte alle intercettazioni, avrebbero escluso categoricamente di aver mai dato un soldo agli emissari di Cosa nostra o chiesto loro favori, come il recupero di merce rubata o addirittura di evitare l'apertura di attività commerciali concorrenti. Un quadro desolante che era emerso nel 2021, a seguito di due operazioni antimafia messe a segno nel quartiere e che ora fa finire sul banco degli imputati proprio le presunte vittime "consenzienti": per 31 persone, titolari di negozi e aziende, la Procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio e, alla fine di marzo, dovranno presentarsi davanti al gup Stefania Brambille per l'udienza preliminare.

I sostituti procuratori Bruno Brucoli e Francesca Mazzocco, che hanno coordinato l'inchiesta, contestano a tutti il reato di favoreggiamento personale, in alcuni casi con la recidiva. Nello specifico, gli imputati sono Giampiero Cannella, amministratore della 3D srl, che ha negato di aver pagato il pizzo ai due esattori del clan (già condannati) Maurizio Di Fede e Rosario Montalbano, stessa accusa per Giulio Matranga, gestore della macelleria "La fantasia della carne", che ha negato di aver consegnato denaro a Pasqua e Natale del 2019 ai due, Bernardo e Salvatore Martino, titolari dell'omonimo negozio per la rivendita di carni e alimentari, Giuseppe Airò, titolare di "Animal shopping", Paolo Vaccarella, titolare del "Paolo bar", Giovanni Visconti, amministratore fino al gennaio 2020 della "Nova Recicling Metalli srl", Maria Prestigiacomo, titolare della pizzeria "Al Galeone", Rosario Messina, titolare del Bar Tabacchi Messina, Fabrizio Aruta, titolare dell'officina di riparazione gomme "A. F. Gomme", Rosario Carmelo Fulvo, titolare dell'officina omonima, Cristian Onofrio Biancucci, titolare di "Elio Salumi", Giovanni Nuccio, gestore della macelleria "I piaceri della carne", Giuseppe Lo Negro, titolare dell'omonima ditta che si occupa della produzione e vendita d'asporto di frattaglie, e Antonio Rispetta, socio e amministratore della ditta di trasporto merci "L.T.R. srl".

Imputati anche Alessandro Tinnirello, titolare di una polleria omonima, che oltre a Di Fede e Montalbano, avrebbe "protetto" anche Ludovico Castelli, negando richieste estorsive, Ignazio Marciante, amministratore della "Trinacria Gas", che avrebbe negato non solo l'imposizione del pizzo, ma anche di aver sollecitato l'intervento di qualcuno per impedire l'apertura di un'attività concorrente e per cercare gli autori di un furto in un deposito di bombole, "proteggendo" così Di Fede, Montalbano, ma anche Angelo Vitrano, Giovanni Di Lisciandro e Stefano Nolano, Antonino e Girolamo Giacalone, della "Giacalone mobili", avrebbero negato di aver pagato il pizzo a Di Fede, Montalbano, ma pure a Giuseppe Orilia, Angelo Vitrano, Stefano Nolano e Giovanni Di Lisciandro. Antonio Pellegrino, titolare di una ditta che gestisce un negozio di accessori auto, la "Autoricambi express", avrebbe negato le richieste estorsive di Di Fede e Montalbano, ma anche di essersi rivolto a qualcuno per individuare gli autori di un furto subito, Carlo Brancato, titolare di fatto del panificio gastronomia pizzeria "Signor Carlo Brancato Piero", avrebbe negato le richieste di Di Fede, Montalbano e Di Lisciandro, Salvatore Meli, titolare del Bar Tiffany, avrebbe negato il pizzo preteso da Di Fede e Salvatore Gucciardi, Salvatore Giardina, titolare di un panificio in via Messina Marine 611, avrebbe negato l'estorsione che sarebbe stata perpetrata da Di Fede, Vitrano, Di Lisciandro e Nolano.

Sul banco degli imputati anche Francesco Sparacello, titolare dell'omonima macelleria, che avrebbe negato di essere stato taglieggiato da Di Fede e Onofrio Claudio Palma, Vincenzo Sinagra, socio unico e amministratore della "Euro Casa Sinagra srl", avrebbe smentito la richiesta di pizzo di Di Fede, Vitrano, Nolano, Montalbano e Raffaele Favaloro, Giacomo Pampillonia, titolare di una rivendita abusiva di carni e frattaglie, ha negato di aver ricevuto richieste di denaro da Di Fede, Palma e Gucciardi, Giovan Battista Caruso, gestore dell'impresa "G&G Coffee", avrebbe negato le richieste di pizzo di Di Fede, Palma e Giuseppe Ciresi, Mercurio Sardina e Tommaso Calabria, rispettivamente gestori del Bar Ambra prima e dopo il dicembre 2019, avrebbero negato le richieste estorsive di Girolamo "Johnny" Celesia ed Antonino Lauricella, e infine Pietro Emanuele Binario, titolare del "Bar dei Paletti", che avrebbe negato le richieste di soldi di Celesia e Gaspare Sanseverino.