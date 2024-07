L'omicidio di Giancarlo Romano, il pizzo e la droga a Brancaccio: in 14 verso il processo

Il blitz contro il clan di Brancaccio e le famiglie mafiose di corso dei Mille e Roccella, scattò esattamente sei giorni dopo l'omicidio di Giancarlo Romano, figura emergente della cosca, eliminato a colpi di pistola in via XXVII Maggio, allo Sperone, la sera del 26 febbraio scorso. Durante quella che avrebbe dovuto essere una spedizione punitiva contro la famiglia Mira, che avrebbe gestito le scommesse online senza pagare la tangente a Cosa nostra, assieme a lui rimase gravemente ferito anche Alessio Salvo Caruso. Adesso per quest'ultimo e altre 14 persone la Procura ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.

Tra di loro ci sono peraltro anche tre commercianti che, nonostante le intercettazioni e le prove ritenute evidenti dagli investigatori, hanno negato categoricamente di aver ricevuto richieste di pizzo. Un comportamento purtroppo già emerso a Brancaccio con inchieste precedenti, tanto che 31 imprenditori sono a processo proprio per favoreggiamento.

Nello specifico, il procuratore aggiunto Marzia Sabella ed i sostituti Francesca Mazzocco, Gaspare Spedale e Giacomo Brandini, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, oltre che a Caruso, anche a Giuseppe Arduino, reggente della famiglia mafiosa di Brancaccio, Giuseppe Chiarello, Damiano Corrao, Francesco Farina, Sebastiano Giordano, Giovanni Iannitello, Giulio Matranga, Antonio Mazzè, Settimo Turturella, Francesco Lombardo e Vincenzo Vella.

I commercianti sono invece Stefano Anzelmo, gestore del bar Macao, che ha negato di aver pagato il pizzo a Vella e Caruso, Salvatore Messina, titolare del bar tabacchi omonimo, e Giuseppe Lo Negro, gestore di "Antichi sapori palermitani" di via Messina Marine, entrambi peraltro già imputati nell'altro processo ai commercianti.

Nell'inchiesta della squadra mobile, dello Sco e dei carabinieri, era stato ricostruito il contesto in cui era maturato l'omicidio di Romano, ma anche i business gestiti dal clan: non solo pizzo a tappeto (a bar, panifici, ditte edili, discoteche, ditte di autodemolizione), ma anche le scommesse clandestine online, il riciclaggio di auto rubate, e immancabilmente il traffico di droga e l'organizzazione dello spaccio soprattutto allo Sperone.