Il neopentito svela nomi e modalità dello smercio di coca: "Ci fu un summit e il fornitore era uno solo..."

Un patto tra quattro famiglie mafiose e un unico fornitore di cocaina per tutti, anche se poi per lo spaccio ogni clan avrebbe dovuto operare esclusivamente nel suo territorio di competenza. A svelare nomi e modalità dello smercio di droga nella zona tra Brancaccio, corso dei Mille, Roccella e Santa Maria di Gesù è il neopentito Rosario Montalbano che, dopo essere stato condannato a 12 anni e 2 mesi in primo grado ed essersi occupato prevalentemente della raccolta del pizzo, ha deciso di parlare con i pm e di raccontare quello che sa. Il suo primo verbale risale al 18 marzo ed è stato depositato nelle scorse settimane nel processo d'appello a carico suo e di altre 29 persone, tutte condannate come lui.

"C'è stato un summit tra 4 clan, la coca si deve prendere solo da lui..."

Montalbano risponde alle domande del procuratore aggiunto Marzia Sabella e dei sostituti Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli e fa riferimento ad un'importante riunione che si sarebbe tenuta nel 2019 proprio per definire l'organizzazione del traffico di stupefacenti. "Nel 2019 - dice ai pm - un giorno mi chiama Mimmo Macaluso e mi dice: "Mi ha detto Stefano (Nolano, ndr) che stanno facendo una riunione e mi ha detto di venire con lui'. Viene da questa riunione e mi dice: 'Lo sai Rosario siamo andati a una riunione con Stefano, c'era Angelo (Vitrano, ndr), c'era Fabio Scimò, c'era Totò Testa, c'era Jimmy (Celesia, ndr), quattro mandamenti, cioè Brancaccio, corso dei Mille, Roccella e Santa Maria di Gesù, hanno deciso che alla Roccella la cocaina la dobbiamo uscire noi, gli appartenenti di Roccella...'. La Roccella doveva pensare per la sua zona di appartenenza... E dice: 'Ce la dobbiamo sbrigare tu, io e Nino Di Pasquale. Andiamo a vendere in tutte le piazze, però la cocaina la dobbiamo andare a prendere da Giovanni'. Gli dico: 'Ma chi è stu Giovanni?' e lui: "Giovanni Montalbano, anzi te lo devo presentare perché me l'hanno presentato pure a me...'".

"Devi venire solo per evitare l'occhio della polizia"

Montalbano racconta che effettivamente "mi presento io a questo Giovanni Montalbano e ci sono andato insieme a Mimmo a Brancaccio che aveva aperto lui una Snai... là, nei palazzi di sfrattati, a Brancaccio", cioè in via Azolino Hazon. "Me lo fanno conoscere e mi chiama e mi dice: 'Me l'avevano detto che dovevi venire qua da me, però mi devi fare un favore, ma no pi mia, tu devi venire solo da me, per qualsiasi cosa che ti serve devi venire solo tu per evitare di camminare con il motore, per evitare occhio per la polizia'. E tutti gli appuntamenti lui me li faceva a Santa Maria di Gesù, per prendere la cocaina, per dargli i soldi e tutte cose di qua".

"Poi venne un giorno Jimmy e ci disse che ci dovevamo fermare..."

Il succo, secondo il neocollaboratore di giustizia, sarebbe stato che "ognaruno doveva pensare per il suo territorio e il fornitore doveva essere solo uno ed era questo Giovanni Montalbano per tutti e quattro i mandamenti. E così fu". Almeno fino al blitz "Maredolce 2": "Due mesi prima che ci fu l'operazione che poi hanno arrestato Totò Testa, dopo 'Maredolce 2', mi chiama un giorno Jimmy Celesia insieme con Mimmo - rivela ancora Montalbano - arriviamo a Brancaccio e ci dice: 'Avete ancora materiale voi? Fate una cosa, portateci arreri tutti cosi n'arreri perché v'aviti a firmari'. Risponde subito Mimmo: 'Ma noi lo dobbiamo far sapere là sopra di noi, che tu ci stai dicendo che ci dobbiamo fermare'. E dice: 'Fatelo sapere perché la cosa è questa'. Ci dissi: 'Intanto io 200 grammi indietro non li porto perché chiddu mi detti a mia 200 grammi ed io gli devo dare i soldi. Non è ca ci pozzu purtari u materiale indietro ca poi iddu mi po diri a mia ca un era buona e magari io l'avevo tagliata. Io mi vendo 200 grammi, ti do i soldi, poi se mi dicono a me, la mia appartenenza, che io mi devo fermare, io prendo e mi fermo'. E vado a riferire questa cosa a Stefano Nolano".

"Vuatri non v'aviti a firmari..."

Montalbano sarebbe andato proprio da Nolano assieme a Macaluso: "Ci dissi: 'Stè vidi che mi chiamò Jimmy a mia e a Mimmo e nni dissi ca nuatri n'amu a firmari, ca nun amu a dari cchiù nienti a nuddu'. E lui: 'Ma chi stai dicennu?' e ci dissi: 'Vedi di sbrigaritilla...'. Dice: 'No, aspetta perché nun po esseri, nuatri nun sapemu nienti, aspittamu ca io mi viu cu l'avutri e videmo si iddi sannu qualcosa'. Passa qualche giorno e dice: 'Vuatri non v'aviti a firmari, aviti a continuare sempre... A cosa invece di illa a pigghiari nni Giovanni s'a spirugghia direttamente Maurizio Di Fede'. Ci dissi: 'Va bene, l'importante è che se mi chiama questo...', dice: 'No, vuatri nni Jimmy nun ci aviti a ghiri cchù, continuate a fare chiddu chi faciti. Vi viditi cu Maurizio, vi organizzate cu Maurizio...'".

"Gli accordi si rispettano anche se le persone sono arrestate..."

Il neopentito si sarebbe poi rivolto a Di Fede: "Vado da Maurizio e lui dice: 'Ma chistu com'è ca vi pigghia, vi chiama, vi dici di frimarivi... Ma iddu a vuatri nun vi po diri nzoccu aviti a fari nna nostra zuona'". Montalbano non sa spiegare perché sarebbe accaduta questa cosa, riferisce solo che "dopo gli arresti Mimmo mi diceva: 'Vedi che gli accordi quando si prendono pure che le persone sono arrestate si devono mantenere sempre, perché le persone arrestate non è che sono morte".