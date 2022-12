"Ha violato le regole per i pentiti", Alfredo Geraci estromesso dal programma di protezione

"Per me Cosa nostra è un cancro peggiore di quello che ho realmente, voglio cambiare vita", questo aveva detto Alfredo Geraci, 42 anni, nel suo primo verbale da pentito, risalente al 24 settembre del 2020. Lui, che era stato vicinissimo al boss Alessandro D'Ambrogio, aveva svelato i ruoli all'interno dei clan mafiosi, ma anche il tariffario usato per il mantenimento dei carcerati e le modalità di imposizione del pizzo. Adesso, però, è stato estromesso dal programma di protezione.

A deciderlo è stata la Commissione centrale di protezione dei collaboratori di giustizia: Geraci avrebbe violato le regole imposte ai pentiti. Quali e come al momento non è dato sapere, ma sembra che abbia avuto contatti con pregiudicati. Per la sua sicurezza resterà comunque in una località segreta e con tutte le tutele del caso, ma non avrà più benefici della collaborazione né sarà più sentito nei processi. I suoi verbali e le sue dichiarazioni restano naturalmente utilizzabili, ma diventano più facilmente attaccabili.

La questione dell'ipotetica estromissione di Geraci dal programma di protezione è stata sollevata venerdì scorso in Corte d'Appello nell'ambito del processo "Cupola 2.0" - durante il quale il pentito è stato sentito in particolare sul ruolo di Massimo Mulè a Ballarò - dove l'avvocato Giovanni Castronovo ha chiesto ai giudici di verificare tale ipotesi. Un'istanza che non è stata accolta perché, appunto, l'estormissione non scalfisce le dichiarazioni già rese ed acquisite.

In realtà, già a luglio, nello stesso processo, l'avvocato Castronovo aveva depositato la trascrizione di alcuni messaggi tra Geraci e Giovanni Rao, detenuto ai domiciliari. Una questione sollevata poi anche nel processo "Octopus", sulla presunta imposizione da parte dei boss di buttafuori nei locali. Conversazioni che probabilmente saranno state segnalate anche alla Commissione centrale.