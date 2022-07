Omicidio alla Zisa, sulle tracce dell'assassino: è arrivato in moto e poi ha aperto il fuoco

Nessuna telecamera ha ripreso l'omicidio avvenuto ieri mattina in via Imperatrice Costanza, alla Zisa, ma gli inquirenti in queste ore avrebbero messo insieme parecchi tasselli e i contorni dell'uccisione di Giuseppe Incontera, 45 anni, sarebbero piuttosto chiari. Il killer sarebbe arrivato in moto e avrebbe avvicinato la vittima, che si sarebbe trovata sulla una bicicletta elettrica, e poi avrebbe aperto il fuoco, con una calibro 22.

Per la Procura non c'è alcun dubbio sulla matrice mafiosa del delitto, che potrebbe essere stato determinato da screzi per la gestione dello spaccio o di una singola partita di droga. Non è ancora chiaro quanti siano effettivamente i proiettili che hanno raggiunto Incontera: domani mattina si svolgerà l'autopsia che servirà anche a dare questa risposta.

La vittima anni fa era stata arrestata per droga e rapina. Incontrera, secondo gli investigatori, soprattutto negli ultimi tempi, sarebbe stato vicino ai boss di Porta Nuova, a cominciare dai Lo Presti. Il suo nome non figura in nessuna delle indagini e dei processi più rilevanti contro Cosa nostra e Incontrera non ha neppure trascorso lunghi periodi in carcere. Probabile che più recentemente abbia cercato di farsi strada tra i vuoti di potere lasciati dalle retate e che abbia pagato con la vita qualche sgarro.

Ieri mattina, subito dopo la sparatoria, chi aveva chiamato i soccorsi aveva parlato anche di una lite generata da un incidente stradale. Ma dopo pochissimo il fascicolo sull'omicidio di Incontrera è passato alla Dda, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido, che sta indagando assieme al sostituto Gaspare Spedale. Nessun dubbio per gli inquirenti che si sia trattato, infatti, di un delitto legato a dinamiche mafiose.