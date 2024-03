L'omicidio di Giancarlo Romano minuto per minuto: le immagini dell'agguato in corso dei Mille

Dell'agguato in cui ha perso la vita Giancarlo Romano, a capo della famiglia mafiosa di corso dei Mille, e in cui è rimasto gravemente ferito un suo fedelissimo, Alessio Salvo Caruso, non esiste una sola immagine, se non quelle dell'intervento della squadra mobile e del cadavere dell'uomo sull'asfalto di via XXVII Maggio, allo Sperone. Lo scontro a fuoco che ha preceduto di circa 30 minuti l'omicidio è stato invece in buona parte ripreso dalle telecamere ed è anche grazie ai filmati che la Procura ha fermato Camillo Mira e suo figlio Antonio per il delitto.

Una sparatoria nata perché i Mira si sarebbero rifiutati di pagare il pizzo sul loro giro di scommesse clandestine proprio a Caruso e Romano. Alle 17.53 dello scorso 26 febbraio, è stato immortalato l'arrivo della Jeep di padre e figlio davanti a un centro scommesse di corso dei Mille, dove in quel momento Caruso era fermo con altre persone e, un minuto dopo, Camillo Mira che si avvicina al gruppo.

Mentre il primo porta la mano al giubbotto, il secondo ha una mano dietro la schiena e, per gli inquirenti, nasconde una pistola.

Come ricostruito dagli investigatori, però, Caruso sorprende Mira e apre il fuoco per primo, riuscendo poi a ferirlo a una gamba.

L'uomo però non si arrende e insegue sparando Caruso in direzione di piazzale Ignazio Calona.

Mira poi si allontana e viene recuperato dal figlio con la Jeep.

Nel frattempo, pochi minuti dopo, alle 18.04, Caruso si dirige al tabacchi di Giancarlo Romano.

Sempre in quel punto si raduna anche un gruppo di altre persone.

Da lì si spostano verso via XXVII Maggio, dove vivono i Mira. Sono le ultime immagini di Romano vivo.