Pizzo, droga e scommesse clandestine: dopo l'omicidio scattano 9 arresti a Brancaccio

Dopo l'omicidio di Giancarlo Romano, figura emergente di Cosa nostra a Brancaccio, scattano 9 arresti proprio contro il clan che opera anche allo Sperone, a Roccella e nella zona di corso dei Mille. Il gip Lirio Conti, accogliendo la richiesta della Dda, guidata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, ha disposto la custodia cautelare in carcere e l'ordinanza è stata eseguita per 8 degli indagati dalla squadra mobile e dallo Sco, mentre per il nono dai carabinieri.

Il provvedimento colpisce gli attuali referenti del mandamento, che avrebbe gestito le principali attività illecite del clan, ovvero pizzo imposto a tappeto - come già era emerso in operazioni precedenti - ad hotel, officine meccaniche e persino ad ambulanti, ma anche il controllo delle piazze di spaccio, soprattutto quella dello Sperone. In quest'ultimo settore, dalle indagini sarebbe emersa non solo la gestione da parte degli indagati dei canali di approvvigionamento della droga, ma anche la pretesa di una sorta di tangente per l'esercizio dell'attività di spaccio nelle varie zone.

Dall'inchiesta viene fuori anche la gestione di scommesse on line abusive, proprio il business che avrebbe determinato uno scontro tra la famiglia Mira e Alessio Caruso, rimasto gravemente ferito nell'agguato di lunedì scorso in via XXVII Maggio in cui ha perso la vita Romano.

Un mandamento, quello di Brancaccio, che resta particolarmente attivo, nonostante i diversi blitz messi a segno dalle forze dell'ordine negli ultimi anni. Soltanto a gennaio sono arrivate 30 condanne proprio per l'imposizione del pizzo a tappeto nella zona e qualche settimana fa la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 31 tra imprenditori e commercianti che sono accusati di favoreggiamento: nonostante le prove evidenti, avrebbero negato di aver ricevuto richieste estorsive.