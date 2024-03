I killer sarebbero stati assassinati, ma a ordinare l'uccisione del sindacalista Mico Geraci, assassinato l'8 ottobre del 1998 a Caccamo, sotto gli occhi della moglie e del figlio Giovanni, furono i boss di Trabia, Pietro e Salvatore Rinella. I due, già detenuti per altri reati, sono stati raggiunti oggi da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, notificata dai carabinieri su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Decisive le dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia.

Le numerose indagini svolte, sia nell’immediatezza dei fatti, da parte della Procura di Termini Imerese sia, successivamente, in seguito alle dichiarazioni del pentito Nino Giuffrè, da parte della Procura di Palermo, non avevano mai consentito di delineare fino in fondo le dinamiche e il contesto dell’omicidio. In tempi più recenti, la commissione parlamentare Antimafia della XII legislatura si è occupata del caso, dedicandovi un’apposita inchiesta poi conclusasi con la trasmissione all'autorità giudiziaria di una relazione contenente nuovi spunti di approfondimento.

La Dda ha accertato che Mico Geraci, sindacalista della Uil, di 44 anni, venne ucciso per il suo impegno civico e politico, essendosi anche schierato apertamente, in certi suoi discorsi, contro la famiglia mafiosa di Caccamo. Così Geraci si era rivelato particolarmente scomodo per i consolidati assetti mafiosi di quel territorio tanto da suscitare l'intervento e la reazione del boss Bernardo Provenzano che, personalmente, ne ordinò l'omicidio. Furono poi Pietro e Salvatore Rinella, esponenti della famiglia di Trabia, su impulso del capomafia corleonese, a commissionare e pianificare l'assassisinio. L'agguato venne materialmente realizzato da due giovani, poi entrambi eliminati, uno dei quali a opera degli stessi Rinella.

La Vardera: “Barlumi di verità a distanza di 25 anni”

“Finalmente ci sono dei nomi e cognomi, Mico Geraci sindacalista caccamese, brutalmente ucciso avrà giustizia. Ci siamo battuti assieme alla famiglia e non abbiamo mai smesso di credere nella giustizia. Per i 25 anni, abbiamo piantato un alberello nei giardini reali dell’Ars proprio in sua memoria. Oggi è un bel giorno. Oggi l’alberello finito pure nel video ufficiale dei carabinieri comincia a mettere le prime foglie. Grazie all’Arma dei Carabinieri e alla procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia per il loro costante impegno, sono sicuro che Mico oggi sta sorridendo”. Queste le parole del vicepresidente vicario della commissione Antimafia all’Ars Ismaele La Vardera (Sud chiama nord).