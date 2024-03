Omicidio allo Sperone, fuori pericolo l'uomo gravemente ferito nell'agguato: a breve sarà interrogato

Da diversi giorni sta meglio ed è sveglio. E, appena ha aperto gli occhi, si è ritrovato a fare i conti con due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere. Alessio Salvo Caruso, rimasto gravemente ferito nell'agguato in cui è stato invece assassinato Giancarlo Romano, a capo della famiglia mafiosa di corso dei Mille, a stretto giro sarà quindi sentito dai magistrati.

Caruso come si è scoperto dopo il recente blitz contro il clan di Brancaccio, sarebbe stato vicinissimo a Romano che, a sua volta, visti i vuoti di potere determinati dai precedenti arresti, stava scalando abbastanza rapidamente le gerarchie di Cosa nostra. E proprio per il pizzo preteso dai due sugli incassi determinati dal giro di scommesse clandestine della famiglia Mira sarebbe nato lo scontro tra i due gruppi che poi era culminato la sera del 26 febbraio nella sparatoria di via XXVII Maggio, allo Sperone. Sulla vicenda indagano il procuratore aggiunto Marzia Sabella e i sostituti Enrico Bologna e Francesca Mazzocco.

Mentre Romano era morto sul colpo - per via dei colpi sparati da Camillo Mira, come lui stesso ha ammesso - Caruso era rimasto gravemente ferito e per giorni è stato sedato e tenuto in coma. Poi si è risvegliato e ora sembra essere del tutto fuori pericolo. Per via delle sue condizioni di salute finora non è stato possibile interrogarlo né in relazione all'omicidio e alla precedente sparatoria con cui lui stesso avrebbe ferito Camillo Mira in corso dei Mille, né in relazione alle accuse del blitz dei carabinieri.