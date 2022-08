Non si piegò alle pressioni dei boss: 40 anni fa l'omicidio del professore Paolo Giaccone

Fu lui ad eseguire le autopsie sulle decine di vittime della seconda guerra di mafia, comprese quelle "eccellenti", a cominciare dal cronista giudiziario Mario Francese, dal presidente della Regione Piersanti Mattarella, nonché i magistrati Gaetano Costa e Cesare Terranova, il colonnello e il capitano dei carabinieri Giuseppe Russo ed Emanuele Basile. Ma quando il professore Paolo Giaccone si rifiutò di aggiustare una perizia su richiesta dei boss, fu ammazzato anche lui: era l'11 agosto del 1982.

Oggi ricorre dunque il quarantesimo anniversario del sacrificio del medico legale, che venne assassinato senza grandi difficoltà proprio tra i viali del Policlinico dove andava ogni giorno per lavorare. Erano da poco passate le 8, quando venne avvicinato da due killer che lo eliminarono con 5 colpi di pistola. Un delitto per il quale è stato condannato l'esecutore materiale, Salvatore Rotolo, e poi anche i mandanti, i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Francesco Madonia, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci.

La condanna a morte per il professore fu decisa in seguito al suo rifiuto di modificare una perizia su un'impronta digitale, quella di Giuseppe Marchese, che lo avrebbe incastrato per una sparatoria con 4 morti a Bagheria, avvenuta a dicembre del 1981. Non ci fu verso: Giaccone, nonostante le ripetute pressioni, scelse di onorare la sua professione e l'incarico che aveva ricevuto dalla Procura. Una scelta - dall'altissimo valore morale, come quella di un altro medico, Sebastiano Bosio - che gli costò il prezzo più alto.

Quelle dei due medici sono figure ricordate sempre un po' troppo in sordina, anche se il loro esempio nel contrasto a Cosa nostra è simbolicamente più forte di altri. Semplicemente perché erano dei professionisti: Giaccone, da luminare di medicina legale e di ematologia forense (e fu presidente dell'Avis regionale), non un magistrato o un appartenente alle forze dell'ordine per i quali la lotta ai boss è una cosa implicita. Il suo no è quello che ciascuno di noi può dire mentre svolge quotidianamente il suo lavoro.

Stamattina il professore è stato ricordato proprio al Policlinico, che porta il suo nome, anche alla presenza della figlia maggiore, Milly, che in tutti questi anni non ha mai cercato ribalte, nonostante il gesto esemplare di suo padre. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco, Roberto Lagalla: "A quarant'anni dalla sua morte, di Paolo Giaccone conservo il ricordo di un docente intelligente e capace, un uomo buono e soprattutto un esempio di rettitudine morale. Il suo profondo senso di responsabilità e il suo coraggio lo hanno portato a non piegarsi davanti alla minaccia mafiosa. Una scelta che gli costò la vita, un gesto nobile che ancora rappresenta un punto di riferimento nella lotta quotidiana alle infiltrazioni mafiose e alla criminalità organizzata. Paolo Giaccone è un eroe silenzioso che si iscrive nel novero dei martiri di questa città e di coloro i quali, attraverso il loro comportamento, inviano un messaggio importante alle giovani generazioni", ha dichiarato.