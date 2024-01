Il piombo di Cosa nostra per zittire un giornalista libero e scomodo: 45 anni fa l'omicidio di Mario Francese

Un attacco ad un giornalista libero e lungimirante, che aveva capito prima persino degli inquirenti, l'avanzata dei Corleonesi che, in nome dei loro affari, avrebbero poi insanguinato per anni la città. E un attacco dunque alla democrazia. Questo rappresentarono i colpi di pistola di Leoluca Bagarella la sera del 26 gennaio di 45 anni fa, quando Mario Francese, cronista giudiziario del Giornale di Sicilia, venne ucciso mentre stava tornando a casa in viale Campania. Ucciso, ma non messo a tacere, visto che - mai come ora - il suo lavoro e il suo modo di intendere la professione sono un monumento al giornalismo.

Francese, eliminato nel 1979, fu il primo a cadere nella strategia di aggressione frontale allo Stato ordita da Totò Riina, figura che, peraltro, il cronista fu il primo ad individuare, scoprendo anche i business miliardari messi in atto dal suo clan, capace di infiltrarsi nel tessuto economico e politico, senza lasciare scampo ai "nemici". Storica è l'inchiesta del giornalista sulla diga Garcia, che infatti gli è stata poi intitolata. E non fu affatto un caso che i Corleonesi decisero di contrapporsi così violentemente alle istituzioni, eliminando magistrati, politici e appartenenti alle forze dell'ordine, cominciando proprio da un giornalista attento e scrupoloso, preciso, capace di arrivare attraverso la lettura attenta delle carte e il racconto delle persone a scoprire verità particolarmente scomode.

Nonostante il suo lavoro, con articoli che allora erano cronaca ed oggi sono pagine di Storia, dopo il suo omicidio la sua figura venne quasi inghiottita nel nulla, dimenticata, come se il suo contributo disturbasse in qualche modo anche i "buoni". Ci vollero ben 22 anni per arrivare ad una prima sentenza di condanna, che mise nero su bianco che i vertici di Cosa nostra avevano deciso di ammazzarlo proprio in relazione alla sua attività giornalistica. Il piombo che uccise Mario Francese finì per colpire indirettamente anche uno dei suoi figli, Giuseppe, che per anni assieme al resto della famiglia, lottò per far riaprire il caso e, quando finalmente arrivò il verdetto decise però di togliersi la vita. Fu proprio Giuseppe, che intraprese anche lui la strada del giornalismo come anche suo fratello Giulio, a raccontare in un articolo, "Castelli di rabbia", quanto gli era costata quella battaglia per dare giustizia a suo padre, scontrandosi con il silenzio e l'oblio "da parte di 'amici' e 'colleghi' di mio padre".

Mario Francese non si occupò soltanto di inchieste di mafia, ma seppe raccontare anche storie minime e far parlare la parte più vera di Palermo. Il 27 luglio del 1971 fu il primo ad intervistare - e la rilettura di quell'articolo, facilmente reperibile in rete, oggi è vivamente consigliata - Ninetta Bagarella. Senza giudicarla, rispettandola, senza forzature, tanto che la donna gli parlò liberamente dei suoi sentimenti per Totò Riina.

Stamattina Mario Francese sarà ricordato con una cerimonia a cui prenderà parte anche il sindaco, Roberto Lagalla, in viale Campania, dove fu ucciso. Per il 6 febbraio (data di nascita del cronista) è fissata invece la cerimonia della XXV edizione del Premio giornalistico Mario e Giuseppe Francese, che si svolgerà al Teatro Santa Cecilia.