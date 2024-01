La faida mafiosa, l'omicidio per vendetta e in cambio di 5 mila euro: ergastolo per il cognato del pentito

Scampò ad un colpo di fucile perché il proiettile non partì, ma poi Giuseppe Lo Baido fu eliminato con due colpi di pistola mentre si trovava sulla sua macchina, non lontano dalla sua abitazione di Partinico, il 13 luglio del 2007. Ad impugnare l'arma che si inceppò fu Corrado Spataro per il quale adesso - ad oltre 16 anni dall'omicidio - la condanna all'ergastolo è diventata definitiva: la prima sezione della Cassazione, presieduta da Stefano Mogini, ha infatti ritenuto il ricorso dell'imputato inammissibile, confermando così la sentenza d'appello emessa dalla Corte d'Assise d'Appello il 22 ottobre del 2022. Spataro agì con premeditazione e in concorso con il collaboratore di giustizia Sergio Macaluso che dopo anni svelò i retroscena del delitto, rimasto per molto tempo irrisolto.

Fu una vendetta, maturata all'interno del clan di Partinico, per punire Lo Baido che, secondo le "indagini" condotte da Macaluso, figlio naturale dell'anziano capomafia Francesco Lo Iacono, già reggente del mandamento di Partinico, sarebbe stato l'autore dell'uccisione del fratello Maurizio Lo Iacono. Un omicidio che Macaluso, già condannato a 10 anni di carcere per il delitto - come da lui stesso svelato successivamente - aveva voluto compiere personalmente, avvalendosi dell'aiuto del cognato, che aveva poi ottenuto 5 mila euro.

Lo Baido era stato aggredito di sera, con un agguato messo a punto in ogni minimo dettaglio: Macaluso e Spataro studiarono i movimenti della vittima con una serie di sopralluoghi finché il 13 luglio del 2007, a bordo di una Fiat Uno, lo bloccarono mentre era a bordo della sua macchina, incastrandolo vicino ad un muretto che gli impedì di scendere dal mezzo e fuggire. Secondo la versione fornita da Macaluso - contestata in tanti punti dalla difesa di Spataro, ma ritenuta attendibile e riscontrata sin dal primo grado dai giudici - Spataro puntò un fucile a canne mozze contro la vittima e premette il grilletto, ma il colpo non partì. Fu così il pentito a prendere una Smith&Wesson e a sparare un colpo fatale al collo ed uno alla tempia di Lo Baido.

I due salirono poi a bordo di una Seat Ibiza e Spataro cosparse di benzina la Uno, all'interno della quale era stato abbandonato anche il fucile, e appiccò il fuoco. Il rogo provocò un'esplosione che aveva scaraventato a terra Macaluso, che si ustionò. Gli imputati si rimisero comunque in macchina e lungo il tragitto verso Palermo il pentito si sbarazzò della pistola, gettandola da finestrino. Nei giorni successivi, come emerso durante i processi, Macaluso, viste le difficoltà economiche del cognato, gli diede 5 mila euro e lo aiutò anche a sistemare i locali di un panificio che avevano avviato insieme.

La morte di Lo Baido rimase un giallo irrisolto per anni finché, nel 2019, Macaluso, dopo essere stato arrestato in un blitz antimafia assieme al cognato ed anche a Domenico Mammi, non decise di collaborare con la giustizia e di svelarne i contorni. Fu proprio Mammi, pentitosi poi anche lui, a confermarne in parte le sue dichiarazioni.

Spataro all'epoca dell'omicidio aveva 22 anni ed era incensurato e, come ha rimarcato la sua difesa, le dichiarazioni dei pentiti non sarebbero invece attendibili, così come non vi sarebbero prove della sua partecipazione alla pianificazione del delitto. Inoltre non sarebbe stata compiuta una perizia balistica per riscontrare la ricostruzione dei fatti fornita da Macaluso, che avrebbe plagiato il cognato, promettendogli una grossa somma di denaro che poi non gli avrebbe mai dato. Argomentazioni che non hanno mai convinto i giudici, neppure in Cassazione, dove Spataro, oltre a vedersi confermata la condanna all'ergastolo per l'omicidio, è stato anche condannato a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.