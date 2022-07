Omicidio alla Zisa, l'indagato che si autoaccusa del delitto tace davanti al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Salvatore Fernandez, l'uomo che si è costituito martedì scorso, dicendo di essere l'autore dell'omicidio di Giuseppe Incontrera, 45 anni, ucciso con tre colpi di calibro 22, in via Imperatrice Costanza, alla Zisa, il 30 giugno.

L'indagato ha dunque deciso di non fornire spiegazioni al gip Maria Cristina Sala. Il giorno in cui era stato fermato aveva accennato a delle liti per futili motivi con la vittima. I contorni del delitto restano oscuri, ma di certo le telecamere hanno ripreso Fernandez la mattina della sparatoria.

Il procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Giovanni Antoci, Luisa Bettiol e Gaspare Spedale, che coordinano le indagini dei carabinieri, stanno compiendo ulteriori accertamenti perché le poche parole di Fernandez non convincono. In ogni caso, l'indagato non avrebbe avuto lo spessore criminale per decidere di sparare a quello che era diventato uno dei capi del mandamento di Porta Nuova, per giunta senza autorizzazione.

Una delle ipotesi è che Fernandez possa essere stato istigato a commettere il delitto, che alla fine sarebbe tornato utile anche a Cosa nostra. Si cercano dunque eventuali mandanti, anche tra i boss. Al momento non viene contestata l'aggravante mafiosa per l'omicidio, anche se gli inquirenti sono convinti sin dall'inizio che il contesto sia invece prettamente legato alla criminalità organizzata.

In queste ore sono in corso anche gli interrogatori di garanzia dei 18 fermati nell'operazione "Vento", messa a segno ieri: tra gli indagati c'era anche il boss assassinato.