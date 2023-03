Indagato per l'omicidio del boss Di Giacomo si difende: "Non sono stato io, per me era come un padre"

Non avrebbe mai potuto uccidere il boss Giuseppe Di Giacomo e men che meno "davanti al bambino", cioè il figlio che all'epoca aveva solo 8 anni, perché per lui la vittima "era come un padre". Si è difeso così Onofrio "Tony" Lipari, arrestato a 9 anni dal delitto avvenuto in via Eugenio l'Emiro, alla Zisa, durante l'interrogatorio davanti al gip Filippo Serio.

L'indagato, che era tornato libero da poco dopo aver scontato una condanna a 12 anni e 8 mesi per mafia, ha respinto le accuse che gli muovono il procuratore aggiunto Paolo Guido ed il sostituto Gaspare Spedale, assistito dagli avvocati Michele Giovinco ed Angelo Formuso. Al giudice - in sintesi - ha spiegato di essere stato condannato proprio perché sarebbe stato vicino a Di Giacomo, dunque non avrebbe avuto motivo di ammazzarlo. I motivi - secondo la Procura - invece ci sarebbero stati, in particolare in relazione alla gestione di uno dei business più fiorenti di Cosa nostra: la gestione delle scommesse clandestine.

Lipari ha anche chiarito che avrebbe avuto tante occasioni se avesse voluto sbarazzarsi di Di Giacomo e che, dunque, non avrebbe agito in pieno giorno, quel 12 marzo del 2014, in una zona in cui lo conoscevano tutti e per giunta davanti a un ragazzino. Proprio quel "bambino", oggi adolescente, aveva fornito un identikit dei killer di suo padre: chi ha sparato indossava un casco integrale ed era "piuttosto grasso". Per il delitto è indagato anche Tommaso Lo Presti "u Gabibbo", per il quale il giudice ha respinto però la richiesta di arresto, ritenendo che non vi siano elementi sufficienti.

Ad incastrare Lipari sono le dichiarazioni del pentito Alessio Puccio, soldato di Porta Nuova, ma anche alcune recenti intercettazioni in cui è la famiglia di Lipari a parlare, in particolare il fratello Salvatore: "A quello l'ammazzò Tony", diceva infatti il 3 marzo del 2021 in una discussione sorta per le difficoltà provocate dalla relazione tra il figlio di Di Giacomo e una nipote del presunto killer. Vittorio Lipari, padre dell'indagato, sosteneva che "deve lasciarlo, siamo in un campo minato".