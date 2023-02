"A quello l'ammazzò Tony", così il fratello del killer del boss Di Giacomo lo ha tradito e fatto arrestare

Aveva appena 8 anni quando vide uccidere suo padre, il boss Giuseppe Di Giacomo, in via Eugenio l'Emiro, alla Zisa, il 12 marzo del 2014. Sei anni dopo, ormai adolescente, avrebbe deciso di intraprendere una relazione con una ragazza. Nipote di quello che, secondo la Procura, sarebbe l'assassino del genitore, ovvero Onofrio "Tony" Lipari, tornato libero pochi giorni fa dopo una condanna definitiva a 12 anni per mafia. Un storia, quella tra i due ragazzi, che avrebbe portato scompiglio nella famiglia Lipari, che si sentiva "in un campo minato". E proprio le discussioni su come affrontare la situazione hanno fatto sì che il fratello dell'indagato - tornato in carcere oggi pomeriggio dopo aver appena assaggiato la libertà - Salvatore Lipari finisse per tradirlo: "L'ammazzò Tony", così diceva infatti il 3 ottobre del 2021.

Per l'omicidio indagato anche il boss Tommaso Lo Presti

Che il killer di Di Giacomo potesse essere Lipari era un fatto abbastanza risaputo all'interno di Cosa nostra (e non solo), ma sono proprio queste conversazioni tra i parenti dell'indagato che, assieme ad altre fatte in passato e alle dichiarazioni del pentito Alessio Puccio, hanno portato oggi al suo arresto, disposto dal gip Filippo Serio su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Guido. Indagato, come mandante del delitto c'è anche il boss Tommaso Lo Presti detto "il Gabibbo" o "il pacchione", che aveva preso il posto di reggente a capo del clan di Porta Nuova dopo l'eliminazione di Di Giacomo, con cui aveva avuto attriti anche pesanti (legati alla gestione delle scommesse clandestine), culminati persino in uno schiaffo. Secondo il giudice, però, in questo caso vi sarebbero solo dichiarazioni di Puccio che "seppur intrinsecamente attendibili, non sono confortate da elementi specifici di riscontro idonei a collegare l'omicidio alla condotta personale dell'indagato".

"Deve lasciarlo, siamo in un campo minato"

Della relazione tra il giovane Di Giacomo e la nipote di Lipari e dei problemi che avrebbe comportato si apprende da una prima conversazione in cui il padre di Lipari, Vittorio, parla col fratello, Salvatore, il marzo del 2021: "Le cose che io gli dico a questa ragazza, gli ho detto allora io mi sto andando a buttare in un campo minato... perché qualsiasi cosa io gli dico di lasciarlo mi spavento se questa glielo racconta... Però che in torto ci sono loro perché se io mi chiamassi a questo, a suo zio (Marcello Di Giacomo, ndr) e gli direi: 'Ma dimmi una cosa, ma che sta combinando 'sto tuo nipote? Ma è giusto quello che sta facendo? Con quello che ha fatto, ma qual è il suo scopo?' gli devo andare ad aprire sempre un discorso... la soluzione potrebbe essere che lei lo lascia, se lo lascia e non gli deve dire 'mio nonno lo sa' perché io cominciando da domani se vedo questo ragazzo o vedo suo zio che sono sempre insieme, come li devo guardare io a questi? Una volta che io so quel discorso, hai capito? Perciò mi sto andando ad infilare in un campo minato".

"A quello l'ammazzò Tony"

Il timore era che il figlio di Di Giacomo potesse aver avvicinato la ragazza per "sfregio", sapendo cioè che ad ammazzare il padre sarebbe stato proprio uno dei Lipari. Infatti Salvatore Lipari continuava poi la discussione con la moglie: "Era (il figlio di Di Giacomo, ndr) fidanzato con Amalia, ha lasciato Amalia e ora si è fatto con Giusy... Però questo discorso dice che è da due anni". E la donna replicava: "E va bene se si vogliono bene... E' meglio che se ne scappano?". Lipari allora rispondeva: "Ma che stai dicendo? Ora dice il papà 'io ci vorrei andare a parlare, solo che...'" e la moglie concludeva la frase: "Parente di Marcello (Di Giacomo, ndr) ed a quello non ci può parlare?". Lipari allora spiegava: "No, tipo che va a prendere, tipo perché a quello non l'ammazzò Tony? U capisti ca l'ammazzò Tony?! Hai capito, quello il papà ora non so come mi devo muovere". La moglie chiosava: "Che consumazione 'ste femmine".

Il telefonino in cella e gli "sbirri che a volte ti salvano la vita"

Dalle indagini è inoltre emerso che Onofrio Lipari sarebbe riuscito a comunicare dal carcere attraverso un cellulare. E ad incastrarlo è anche una delle telefonate di cui una persona riferisce il contenuto il primo marzo del 2021: "A Tony altri due anni ci vogliono per uscire, 'u Lipari". L'interlocutore dice: "Ho capito, quello che ha ammazzato a Giuseppe" e l'altro: "Bravo! Se avessimo fatto che... meno male che lo hanno arrestato... a quest'ora chissà cosa succedeva qua, la fine del mondo, tutti al matrimonio eravamo, nel frattempo dice: 'Andiamoci a fumare una sigaretta fuori', tutti a terra come i birilli, meglio che è andata a finire così... Sono saliti e hanno arrestato a Tony". E l'altro rifletteva: "Uno dice a volte gli sbirri ti salvano la vita...". I fratelli Di Giacomo, Marcello e Giovanni (che sta scontando l'ergastolo), come emerge dai loro colloqui in carcere del 2014, non solo avrebbero capito che ad uccidere l'altro fratello sarebbe stato uno dei Lipari, ma avrebbero anche chiesto a Tommaso Lo Presti di vendicare il delitto, eliminando il killer.

"Prima di ammazzare a Giuseppe è venuto qui a cercare suo padre"

In un'altra conversazione, una persona che gestisce un'attività vicina al luogo in cui era avvenuto l'omicidio di Di Giacomo, diceva: "Tony (Lipari, ndr) sempre così è stato pure da ragazzino, è che lo conosco da prima di nascere... sempre serio e prima di ammazzare a Giuseppe è venuto a cercare a suo padre". Prova, dice la Procura, che Lipari si trovava nella zona in cui venne ucciso Di Giacomo proprio quel giorno.

Le dichiarazioni del pentito Alessio Puccio

E poi ci sono le dichiarazioni del pentito Alessio Puccio, che nel 2021 aveva riferito di aver appreso da Fabio Pispicia, cognato di Lo Presti e fratello di Salvatore Pispicia, esponente di spicco di Porta Nuova, che aveva incontrato in carcere, che l'omicidio era stato deciso da Tommaso Lo Presti ed eseguito da Onofrio Lipari. Proprio Fabio Pispicia era stato trovato qualche giorno dopo in un'auto in piazza Lolli con delle armi. Si pensò che fossero state utilizzate per l'omicidio di Di Giacomo, ma la tesi venne confutata. Puccio aveva spiegato che il delitto era stato deciso perché nell'ultimo periodo Giuseppe Di Giacomo (che aveva assunto la reggenza del mandamento) era divenuto "troppo assoluto", cioè troppo autoritario e nel corso di un diverbio aveva anche dato uno schiaffo a Lo Presti.