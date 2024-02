La lite e gli spari tra la folla ripresi dalle telecamere: la lotta per il potere dietro all'omicidio dello Sperone

Corso dei Mille, una strada viva e trafficata, che ieri poco prima delle 18 si è trasformata in una specie di far west, il tutto nitidamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza. E' lì, all'altezza del civico 1086 e di una sala scommesse, infatti, che si trovava Alessio Salvo Caruso, l'uomo che è tuttora ricoverato al Buccheri La Ferla, dopo essere stato gravemente ferito nell'agguato in cui poi ha perso la vita allo Sperone Giancarlo Romano, figura emergente e di peso all'interno di Cosa nostra, secondo gli inquirenti. Un delitto messo a segno in meno di trenta minuti.

Dai filmati, la squadra mobile, coordinata dalla Dda diretta dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, è riuscita a ricostruire quasi ogni fase della violenza culminata nel delitto di via XXVII Maggio. Tutto è partito proprio dalla sala scommesse di corso dei Mille, dove si sono presentati Camillo ed Antonio Mira, padre e figlio, (fermati entrambi, assieme a Caruso) per regolare un conto: secondo una prima ricostruzione, non avrebbero accettato di dover versare una tangente a Cosa nostra su un giro di scommesse clandestine, una storia da poche migliaia di euro.

Per gli inquirenti, i Mira sarebbero arrivati lì armati e pronti a sparare al "nemico". Che però li avrebbe anticipati, aprendo il fuoco per prima. Padre e figlio però non avrebbero mollato: mentre Antonio sarebbe risalito sull'auto con cui era arrivato col padre, una Jeep, Camillo Mira - ferito a una gamba - avrebbe inseguito e sparato a sua volta contro Caruso. Nello scontro, è rimasto ferito di striscio anche un avventore, che giunto all'ospedale Civico per farsi medicare, non ha però fornito alcuna spiegazione su quanto appena accaduto.

Qualche minuto dopo, poco dopo le 18, torna utile alle indagini un'altra telecamera, piazzata vicino alla tabaccheria di Giancarlo Romano, al civico 508 di corso dei Mille: qui viene ripreso infatti l'arrivo di Caruso in scooter, che carica in sella proprio la vittima. Poco più di un quarto d'ora dopo il suo corpo senza vita resterà sull'asfalto di via XXVII Maggio, dove sarebbe avvenuto uno nuovo scontro con i Mira, che abitano proprio da quelle parti e dove viene ritrovata anche la Jeep utilizzata poco prima per la prima spedizione punitiva.

In poche ore, la squadra mobile ha fermato sia i Mira e che Caruso, ed è riuscita grazie alle telecamere a ricostruire un agguato ritenuto comunque di matrice mafiosa. Nessuna cura o attenzione sembra essere stata messa per cercare di evitare almeno di farsi arrestare e questo è un ulteriore segnale che Cosa nostra (o, per meglio dire, quel che ne resta) non ha più lo stesso volto di quella che per decenni è stata la più potente del mondo. Uno scontro per il potere esibito, sfacciato, quello che è andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri, tra corso dei Mille e lo Sperone, dove non necessariamente, alla fine, "vince" il più forte.