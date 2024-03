L'omicidio allo Sperone in diretta: "Ho sentito cinque colpi di pistola e ho visto i due corpi a terra..."

"Ho sentito grida e almeno cinque colpi di arma da fuoco, poi sono uscito e ho visto due corpi a terra, quello di Alessio, più vicino al portone, e quello di un altro soggetto un poco più avanti, ho saputo solo dopo che questa persona era Giancarlo": sono le parole di Pietro Mira, figlio di Camillo e fratello di Antonio, i due uomini fermati per l'omicidio di Giancarlo Romano e il tentato omicidio di Alessio Caruso, avvenuti lunedì scorso in via XXVII Maggio, allo Sperone. La rappresaglia con diverse sparatorie avvenute quel giorno anche in corso dei Mille è scattata proprio in seguito ad un alterco tra lui e Caruso.

Il gip Filippo Serio, al termine dell'udienza di convalida dei fermi, ha disposto il carcere sia per i Mira che per lo stesso Caruso, tuttora ricoverato in ospedale, ritenendo quindi valida la ricostruzione del procuratore aggiunto Marzia Sabella e dei sostituti Francesca Mazzocco ed Enrico Bologna, che coordinano le indagini della squadra mobile sul caso.

"Ho detto che non avevo soldi da dare"

Il parente dei Mira ha spiegato quanto sarebbe successo quel giorno, già alle 15.30, quando un emissario si sarebbe presentato in un garage di via XXVII Maggio dicendo di "essere stato mandato per riscuotere da me i soldi provento delle scommesse e che c'era un debito accumulato di 2 mila-2.500 euro. Io ho risposto che non avevo soldi da dare e ho aggiunto che quando mi era toccato di pagare le vincite ai clienti aveva provveduto da me, senza ricevere denaro da nessuno. Ho capito che era stato mandato da Alessio (Caruso, ndr)". La risposta però non sarebbe stata affatto gradita perché in sostanza l'uomo si sarebbe rifiutato di sottostare a una richiesta di pizzo, non riconoscendo quindi il potere di chi gliel'avrebbe fatta arrivare.

Alessio prima di picchiarmi mi ha detto: "Come siamo combinati?"

"Al mio rifiuto di consegnare il denaro - ha infatti spiegato agli inquirenti - l'uomo ha risposto che avrebbe riferito a chi lo aveva mandato da me e dopo un quarto d'ora è tornato, questa volta in compagnia di Alessio (Caruso, ndr). Questi mi ha detto: "Come siamo combinati?" ed io ho risposto che avevo spiegato al suo amico che non gli avrei potuto dare i soldi in giornata, ma che avrebbe dovuto aspettare qualche giorno per recuperarli dalle vincite delle giocate. A queste parole Alessio mi ha sferrato un pugno in fronte, forse usando un oggetto e procurandomi un ferita profonda che ha cominciato a sanguinare".

La rappresaglia contro Caruso

Ed sarebbe da questo antefatto che, nel giro di poche ore, con un'escalation di violenza ripresa in parte anche dalle telecamere di sorveglianza, si sarebbe arrivati alla sparatoria finale in via XXVII Maggio e all'uccisione di Romano. Nel garage dove il figlio sarebbe stato appena picchiato da Caruso, infatti, sarebbe arrivato Camillo Mira, che poi si sarebbe organizzato con l'altro figlio per dare una lezione a Caruso, andando in corso dei Mille - armato, come affermano gli investigatori - ma sarebbe stato sopreso dall'altro che avrebbe aperto il fuoco per primo.

"Sono venuti di nuovo e avevano una pistola"

Antonio Mira avrebbe poi riferito al fratello che "sono venuti di nuovo e avevano una pistola", riferendosi a Caruso e a persone vicine a lui, anche se per la Procura sarebbero stati i Mira ad andare a cercare Caruso e non il contrario. Una spiegazione fornita quando l'uomo avrebbe visto suo padre pulirsi il sangue da una ferita alla gamba, rimediata proprio nella prima sparatoria di corso dei Mille.

Dopo cinque minuti, spiega ancora l'altro figlio di Camillo "mentre stavo aprendo il portone del mio garage ho sentito di nuovo colpi di arma da fuoco, non ho visto arrivare gli aggressori, ma mi è stato riferito che erano in sei su tre motori. Immediatamente ho richiuso il portone e sono scappato all'interno, ma mio padre era nella stanza accanto, che ha un'uscita, con mio fratello". Uscita che Camillo Mira avrebbe utilizzato per soprendere i suoi aggressori alle spalle ("sparavano arrampicati al portone") e lasciandoli sull'asfalto, ma, come ha detto "o sparavo o morivo". Il figlio ha solo sentito "cinque colpi di pistola" e poi visto i corpi a terra. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia sul cadavere di Giancarlo Romano.