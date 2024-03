Interrogato in ospedale il fedelissimo del boss Giancarlo Romano ucciso allo Sperone

Ha scoperto solo qualche giorno fa che Giancarlo Romano, boss emergente del clan di corso dei Mille, è stato ucciso nell'agguato di via XXVII Maggio, allo Sperone, dello scorso 26 febbraio, in cui lui è rimasto gravemente ferito. Alessio Salvo Caruso, che ormai è fuori pericolo ma resta recluso nel reparto detenuti dell'ospedale Civico, oggi è stato interrogato proprio nella struttura sanitaria ed ha deciso di non rispondere alle domande del gip Lirio Conti.

L'omicidio di Romano sarebbe scaturito, secondo la Procura, proprio da un regolamento di conti tra Caruso e la famiglia Mira, in particolare Camillo ed il figlio Antonio. Questi, come è emerso nell'ultima inchiesta sul clan di Brancaccio, già dal 2022 non avrebbero voluto sottostare alle regole imposte da Romano sulla gestione delle scommesse clandestine: avrebbero utilizzato "pannelli" non autorizzati dalla cosca e avrebbero anche maturato un debito di circa 20 mila euro.

Il pomeriggio del 26 ci sarebbe stato un duro scontro tra Caruso e un altro figlio di Camillo Mira, Pietro, che sarebbe stato colpito con un pugno in faccia. Da qui il padre si sarebbe organizzato per sistemare la questione a pistolettate: aveva infatti cercato Caruso e, quando lo aveva individuato davanti a un centro scommesse di corso dei Mille, sarebbe stato pronto a sparare, ma l'altro lo aveva sorpreso sparando per primo e ferendolo a una gamba.

Da lì Caruso si sarebbe spostato ed avrebbe raggiunto Romano e, assieme ad un gruppo di almeno altre quattro persone, si sarebbe diretto in via XXVII Maggio, a casa dei Mira. Qui però c'era stato l'ulteriore colpo di scena: mentre Romano e Caruso si sarebbero arrampicati sul portone per sparare a Camillo Mira, questi sarebbe uscito da una porta laterale e li avrebbe sorpresi alle spalle, colpendoli e lasciandoli entrambi sull'asfalto.

A Caruso, però, vengono contestate anche le accuse di mafia e di estorsione aggravata, legate proprio all'ultimo blitz contro il clan di Brancaccio. Destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Lirio Conti su richiesta del procuratore aggiunto Marzia Sabella, avrebbe dovuto essere anche lo stesso Romano.