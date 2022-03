L'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà, in appello confermate quattro condanne e due assoluzioni

A più di 12 anni dal terribile pestaggio, a colpi di mazza, che portò alla morte dell'avvocato Enzo Fragalà, i giudici hanno emesso la sentenza di appello, confermando integralmente quella di primo grado.

Sono stati così inflitti 30 anni ad Antonino Abbate, 24 anni a Francesco Arcuri, 22 anni a Salvatore Ingrassia, 14 anni ad Antonino Siragusa, mentre sono stati invece del tutto scagionati Paolo Cocco e Francesco Castronovo, difesi dagli avvocati Debora Speciale, Rosanna Vella ed Edi Gioè (nella foto).

Il delitto avvenne sotto lo studio del penalista, in via Turrisi, a due passi dal palazzo di giustizia e Fragalà morì tre giorni dopo, il 26 febbraio del 2010, in ospedale. Le indagini si rivelarono particolarmente complesse, anche perché - nonostante quella zona della città fosse una delle più controllate per motivi di sicurezza - non una sola telecamere riuscì ad inquadrare il pestaggio.

L'accusa - rappresentata dal sostituto procuratore generale Carlo Marzella e dai sostituti Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli, applicati proprio per l'appello - aveva chiesto la condanna di tutti e sei gli imputati. Compresi quelli che erano stati assolti in primo grado perché la Corte, presieduta da Sergio Gulotta, non aveva creduto al pentito "di punta" della Procura, Francesco Chiarello. Che per primo, dopo anni di indagini, aveva posto sulla scena del crimine anche Cocco e Castronovo mai sfiorati dai sospetti, e che aveva fatto scattare gli arresti, nel 2017, dopo che il fascicolo era stato archiviato.

I giudici di primo grado - ed evidentemente la loro ricostruzione ha retto davanti a quelli di appello - avevano ritenuto Chiarello del tutto "inattendibile" e giudicato il suo comportamento "allarmante", avendo dimostrato di "saper perfettamente costruire nei minimi particolari un racconto che, per sua stessa ammissione, era tuttavia falso". La Corte d'Assise aveva dato credito invece ad uno degli imputati, Siragusa, che ad un certo punto aveva deciso di confessare la sua partecipazione all'omicidio e di fornire una ricostruzione dei fatti, che escludeva totalmente la presenza di Cocco e Castronovo. Siragusa però non venne creduto dai pubblici ministeri.

Quello di Fragalà per i giudici fu - come ricostruito dalla Procura sin dal primo grado di giudizio - un omicidio di mafia, una punizione dei boss, per l'avvocato che era "uno sbirro", perché avrebbe spinto i suoi clienti a collaborare con i magistrati. Un segnale che Cosa nostra avrebbe voluto lanciare "a tutta l'avvocatura palermitana", come aveva sancito la Corte d'Assise.