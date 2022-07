L'omicidio del boss alla Zisa, il killer reo confesso rinuncia al Riesame e resta in carcere

Ha prima avanzato richiesta di riesame e poi ha deciso di rinunciare: resta dunque in carcere Salvatore Fernandez, che si è autoaccusato - senza però fornire motivi chiari - dell'omcidio del boss di Porta Nuova, Giuseppe Incontrera, peraltro suo vicino di casa.

L'uomo, durante l'interrogatorio di garanzia aveva solo detto di essere stato lui a sparare alla vittima in via Imperatrice Costanza, alla Zisa, la mattina del 30 giugno, accennando a screzi precedenti e per futili motivi. Una versione alla quale la Procura, che allo stato comunque non contesta l'aggravante mafiosa, non crede.

Le perplessità del procuratore aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Giovanni Antoci, Gaspare Spedale e Luisa Bettiol, che coordinano le indagini dei carabinieri, riguardano soprattutto il fatto che Fernandez non avrebbe la caratura criminale per poter decidere, senza alcuna autorizzazione, di eliminare quello che - come è emerso nell'inchiesta "Vento" - era uno dei capi del mandamento di Porta Nuova.

Sin da subito si è per questo ipotizzato che qualcuno (tra i boss) potesse aver armato la mano di Fernandez, portandolo a commettere un omicidio per motivi apparentemente futili, ma che sarebbe stato funzionale alle esigenze della cosca. Si cercano quindi ipotetici mandanti.

Contro l'indagato ci sono le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza nella zona in cui è avvenuto il delitto. Forse è stato proprio il timore di ritorsioni a spingere Fernandez a costituirsi. Dopo le poche dichiarazioni rese durante l'interrogatorio, però, non avrebbe più aperto bocca.