L'agguato e l'omicidio del boss Incontrera alla Zisa, la Procura chiede l'ergastolo per il killer reo confesso

Ergastolo. E' questa la richiesta dei sostituti procuratori Gaspare Spedale e Luisa Bettiol per l'omicidio del boss del clan di Porta Nuova, Giuseppe Incontrera, eliminato a colpi di pistola il 30 giugno dell'anno scorso, in pieno giorno, in via Imperatrice Costanza, alla Zisa. A sparare fu Salvatore Fernandez, reo confesso e che ora rischia il carcere a vita.

Stamattina, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise, presieduta da Vincenzo Terranova (a latere Mauro Terranova), ha discusso anche la difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Salvatore Ferrante, che ha chiesto invece ai giudici di ritenere insussistente l'aggravante della premeditazione, contestata dall'accusa, e di riconoscere all'imputato non solo le attenuanti generiche, ma anche quella della provocazione, cosa che potrebbe ridurre significativamente la pena.

Il delitto, che in prima battuta sembrava avere tutti i contorni dell'esecuzione mafiosa, visto anche il ruolo di spicco della vittima all'interno della clan, sarebbe stato invece determinato da una serie di liti che avrebbero contrapposto Fernandez ed Incontrera. Come ricostruito dalla Procura, fatidica sarebbe stata una discussione molto accesa, che avrebbe coinvolto anche uno dei figli dell'imputato ed intercettata, legata al furto "non autorizzato" di un motorino che Incontrera avrebbe contestato ai Fernandez. Dalle immagini riprese dai carabinieri il 24 giugno dell'anno scorso, cioè 6 giorni prima dell'omicidio, emergerebbe nitidamente che ad un certo punto il figlio di Fernandez tenterebbe di allontanarsi, salvo essere riacciuffato dal padre e riportato davanti ad Incontrera.

Il giovane quel giorno sarebbe stato schiaffeggiato dal boss e sarebbe quest'onta, secondo la Procura, che Fernandez non sarebbe riuscito a mandare giù, architettando quindi la sua vendetta nei confronti di Incontrera e - sempre secondo l'accusa - avrebbe ricevuto aiuto da Salvatore Bellomonte, ma anche dal padre di quest'ultimo, Vincenzo, e da un cugino, Antonino: sono finiti sotto inchiesta per concorso in omicidio ed il dato è emerso proprio durante il dibattimento.

Il pm Spedale, durante la requisitoria, ha messo in evidenza come nei giorni immediatamente precedenti al delitto, "si intensificano i contatti tra Fernandez e i Bellomonte", che "avevano anche loro motivo di astio nei confronti di Incontrera". E' in un terreno di proprietà degli indagati che, peraltro, sarebbe stato smontato il motorino utilizzato quella mattina da Fernandez per commettere l'omicidio. Una serie di intercettazioni compiute a carico dei parenti più stretti di Incontrera, "ci fanno capire - ha sottolineato il pubblico ministero - come già nelle ore immediatamente successive all'omicidio ne sapessero più di noi". Venivano infatti tirati subito in mezzo Fernandez ma anche i Bellomonte e si faceva ripetutamente riferimento alla discussione del 24 giugno legata al furto del motorino.



Secondo la difesa, invece, il movente non andrebbe ricercato solo in quella discussione - visto anche che Feranandez, impedendo al figlio di allontanarsi. avrebbe quindi cercato un accomodamento con Incontrera - ma anche nel fatto che nei giorni successivi il boss avrebbe continuato a pressare l'imputato chiedendogli dei soldi, accusandolo ingiustamente del furto anche di una macchina. Non solo. Per l'avvocato, Incontrera avrebbe convocato Fernandez anche il giorno prima dell'omicidio. Ecco perché, secondo la difesa, non solo il delitto non sarebbe stato premeditato, ma quando l'imputato decise di uccidere il boss sarebbe stato provocato. La sentenza dovrebbe arrivare a gennaio.