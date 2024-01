Ergastolo. E' questa la condanna inflitta dalla seconda sezione della Corte d'Assise a Salvatore Fernandez in relazione all'omicidio del boss del clan di Porta Nuova, Giuseppe Incontera, avvenuto il 30 giugno dell'anno scorso in via Imperatrice Costanza, alla Zisa. La Corte, presieduta da Vincenzo Terranova (a latere Mauro Terranova) ha quindi integralmente accolto le tesi dei sostituti procuratori Gaspare Spedale e Luisa Bettiol, che avevano invocato la massima pena.

Fernandez aveva confessato di aver ucciso a colpi di pistola una delle figure emergenti della cosca, ma - a dispetto di quanto ritenuto inizialmente - il delitto avrebbe poco a che vedere con Cosa nostra. La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Salvatore Ferrante, aveva chiesto ai giudici di non ritenere sussistente l'aggravante della premeditazione, ma anche di concedere le attenuanti generiche e quella della provocazione.

Dal dibattimento è emerso (tanto che sono spuntati altri indagati) che l'omicidio sarebbe maturato al culmine di una serie di liti tra Fernandez e Incontrera. Per la Procura, fatale sarebbe stata una discussione molto accesa, che avrebbe coinvolto uno dei figli dell'imputato ed intercettata, legata al furto "non autorizzato" di un motorino che Incontrera avrebbe contestato ai Fernandez. Dalle immagini riprese dai carabinieri il 24 giugno, cioè sei giorni prima dell'omicidio, emergerebbe nitidamente che ad un certo punto il figlio di Fernandez tenterebbe di allontanarsi e che il padre lo riacciufferebbe per riportarlo davanti al boss.Che quel giorno avrebbe schiaffeggiato il giovane. Un'umiliazione che Fernandez non sarebbe riuscito a digerire e che avrebbe armato la sua mano. Nella sua "vendetta" avrebbe peraltro, sempre secondo l'accusa, ricevuto l'aiuto di Salvatore Bellomonte, ma anche dal padre di quest'ultimo, Vincenzo, e da un cugino; Antonino (i tre sono sotto inchiesta, come è venuto fuori durante il processo, per concorso in omicidio).

Il pm ha messo in evidenza durante la sua requisitoria che nei giorni immediatamente precedenti al delitto "si intensificano i contatti fra Fernandez e i Bellomonte", che "avevano anche loro motivo di astio nei confronti di Incontrera". E' inoltre in un terreno di proprietà degli indagati che sarebbe stato smontato il motorino utilizzato quella mattina dall'imputato per speronare il boss e ucciderlo. Ci sono poi delle intercettazioni a carico dei parenti più stretti di Incontrera che "ci fanno capire - aveva detto ancora il pm - come già nelle ore immediatamente successive all'omicidio ne sapessero più di noi". Conversazioni in cui venivano tirati in ballo Fernandez e anche i Bellomonte e si faceva ripetutamente riferimento allo scontro del 24 giugno legato al furto del motorino.

Per la difesa, invece, il movente sarebbe da ricercare solo ed esclusivamente in quella discussione, visto anche che Fernandez, impedendo al figlio di allontanarsi, avrebbe quindi cercato un accomodamento con Incontrera, al quale in questo modo si sarebbe quasi sottomesso. Inoltre, il boss nei giorni successivi a quel confronto avrebbe continuato a pressare l'imputato, chiedendogli dei soldi e accusandolo - ingiustamente - del furto anche di una macchina. Per l'avvocato, inoltre, la vittima avrebbe convocato Fernandez il giorno prima dell'omicidio: per questo il delitto non sarebbe stato premeditato, ma quando l'imputato decise di uccidere sarebbe stato provocato dalla vittima.