Vincenzo Agostino: "Provo una grande gioia, ma questo è solo l'inizio della verità"

"Oggi è un giorno di grande gioia per me, mi dispiace solo che non ci sia mia moglie con me". Vincenzo Agostino fa fatica a parlare, dopo la lettura della sentenza con la quale, a quasi 32 anni dall'omicidio del figlio Nino e della nuora Ida Castelluccio, il boss Nino Madonia è stato condannato all'ergastolo. Agostino da quel 5 agosto del 1989 non ha mai tagliato la sua barba, diventata un simbolo di resistenza e di richiesta di giustizia. Sua moglie, Augusta Schiera, è morta il 28 febbraio del 2019 senza conoscere la verità, senza giustizia.

"Mi auguro che anche i mandanti possano essere condannati - ha detto poi Vincenzo Agostino appena uscito dall'aula bunker dell'Ucciardone all'Adnkronos - mi auguro che gli esecutori parlino e dicano la verità così si toglierebbero un peso". Per lui "questa sentenza è solo un inizio di verità, perché le stragi di Palermo sono partite dall'omicidio di mio figlio".

Agostino ha anche ricordato quando il giudice Giovanni Falcone "venne alla camera ardente a dire: 'Io devo la mia vita a questi ragazzi'". Vincenzo Agostino ha sempre sostenuto che avrebbe tagliato la sua lunga barba solo quando giustizia sarebbe stata fatta e oggi sa che questa sentenza è solo una parte della verità per questo continua a chiedere che "qualcuno che conosce tutta la verità parli... Perché ci sono tre persone ancora in vita che possono parlare - dice ancora all'Adnkronos - hanno un potere in Italia, comandano, mi auguro che emergano. Non posso fare nomi, ma sono tre che ricoprono un ruolo istituzionale importantissimo. Loro possono sapere quello che ha lasciato scritto mio figlio perché hanno letto la lettera che era nell'armadio". Il riferimento è a una serie di appunti "fatti sparire" subito dopo il duplice omicidio.

La reazione del sindaco

Arriva anche la reazione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo la sentenza: "Come sempre e prima di tutto, un grande e affettuoso abbraccio al padre Vincenzo nel ricordo anche della compianta mamma Augusta. E' infatti alle famiglie di Antonino Agostino e di Ida Castelluccio che oggi lo Stato, anche se con un colpevole ritardo durato oltre trent'anni, ha dato una prima risposta. Una risposta che riscatta in parte le responsabilità che tutte le Istituzioni hanno per i ritardi nell'accertamento della verità. Il Comune, che in questo processo era costituito come parte civile tramite la sua avvocatura, proseguirà con Enzo e con tutti i familiari a chiedere che piena luce sia fatta non solo su quel delitto, ma anche sui tanti misteri, i colpevoli depistaggi e le omissioni che hanno impedito fino ad oggi di colpire mandanti, esecutori e beneficiari di quel terribile delitto".