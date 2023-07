Gli appartamenti del notaio da sgomberare e l'intervento della "famiglia": "Il signore vuole isati i manu"

La scena - come ricostruito dagli investigatori - vedeva contrapposti uno degli inquilini di un appartamento da "liberare" e tre indagati che sarebbero stati "mandati" dal notaio Sergio Tripodo, arrestato insieme a loro con l’accusa di tentata estorsione nel blitz antimafia che ha colpito le famiglie di Resuttana e San Lorenzo. Il tema da affrontare era semplice: ottenere lo sgombero degli immobili acquistati dal professionista anni prima. Era il mese di settembre, anno 2020. Tra intercettazioni e appostamenti la polizia segue la preparazione di quell’incontro. Michelangelo Messina, anche lui finito in carcere su disposizione del gip, incontra Tripodo e gli rappresenta che un terzo soggetto gli aveva chiesto le chiavi dell’immobile, vicino al mercato ortofrutticolo, per mostrarlo a un compratore. "No, no, chiavi… tu le hai le chiavi, tu sei Sergio Tripodo", diceva il notaio trasformando di fatto Messina nel suo alter ego.

Dopo circa due mesi - si legge nell’ordinanza del gip - Messina, Mario Muratore e Sergio Giannusa (per gli inquirenti braccio destro di Salvatore Genova, in passato vicino ai Lo Piccolo e considerato reggente della mandamento di Resuttana dal 2008) si incontrano con l'intento di minacciare gli inquilini e convincerli a uscire. All'incontro c’era pure Michele Siragusa, più volte condannato per aver fatto parte della famiglia di Borgo Vecchio. Per raggiungerlo Tripodo avrebbe parlato con il figlio raccontandogli di aver acquistato quattro appartamenti nella zona di via Montepellegrino ma di non esserne mai riuscito a entrare in possesso. Giannusa, ricostruendo un precedente tentativo, gli racconta: "Quello (riferendosi a Michelangelo Messina, ndr) è andato là… a uno gli ha detto 'Vedi che io ti butto da qua sopra' dice 'te ne devi andare'". Qualche giorno dopo Giannusa, Messina e Siragusa si organizzano per andare a "tuppuliari" (bussare, ndr) alla porta di "quattro appartamenti".

Come da programmi, qualche giorno dopo, Giannusa si fa trovare ai piedi della palazzina e incontra uno degli inquilini: "Noi siamo a merito…a tutto il palazzo di… di liberare tutte queste cose". "Che devo liberare io?", rispondeva uno di loro. "Tutto! Quello che occupa lei…", rispondeva l’indagato. "E gli altri che occup... noi abbiamo sentito che è interessato ad acquistarselo, noi su questo ci possiamo fare un pensierino" "Qua c’è una sentenza del tribunale… del 2017.. che si dovevano liberare tutti gli appartamenti. Tutti! Qua il padrone è uno solo e la palazzina, diciamo, voi la dovete lasciare perché venduta", diceva ancora Giannusa. A sorprendere lui e gli altri indagati sarebbe stata la risposta dell’inquilino che, essendo cresciuto lì, non voleva schiodarsi e avrebbe atteso l'intervento delle forze dell'ordine: "Va bene, vengono i carabinieri e ci buttano fuori i carabinieri".

L'affermazione avrebbe fatto saltare dalla sedia Michelangelo Messina: "I carabinieri devono venire per buttare fuori a lei? Veda che lei…lei…lei sta dando i numeri. Sta parlando assai… sta parlando più del dovere". A quel punto l'inquilino avrebbe fatto delle allusioni alle modalità poco "limpide" con cui il notaio avrebbe acquistato gli immobili: "Io so chi l’ha contattato a lui… e qua ora facciamo i nomi e i cognomi". Ma Siragusa lo zittisce: "Non devi dire no, non devi…". Anche Giannusa lo redarguisce "Si metta d’accordo, parli con lui. Che vuole fare?". Quindi interviene anche Mario Muratore che, indirizzandosi agli altri indagati, chiarisce le modalità con cui lui avrebbe risolto il problema: "Il signore vuole isati i manu, hai capito?". Dopo un po’ la situazione sembra rientra e i toni si abbassano: "Noi siamo qui bonariamente, se lei al posto di agitarsi e fare tante situazioni…", dice Giannusa che poi aggiunge: "Non siamo di quelli 'cani selvaggi', noialtri le persone le aiutiamo quando si comportano bene. Noialtri le persone le aiutiamo, perché siamo stati sempre così". "Gliel’ho detto io a mio compare. 'Lasciala perdere la legge con le persone ci si parla, non c’è bisogno della legge', dice ancora Messina precisando che Tripodo era un "bravo cristiano".

Su quest'ultima affermazione, però, il loro interlocutore avrebbe avuto da ridire ricordando di un precedente contatto avuto con un uomo, che lavora allo "scaro", in passato coinvolto nella vicenda. "Lo lasci stare, con il mercato si fa il fruttivendolo", gli dicevano. "E' venuto a chiamare, vi butto a tutti fuori", rispondeva lui per dimostrare quanta poca voglia avesse il notaio di un confronto per arrivare a una soluzione. Mentre si allontanavano dalla zona, Giannusa, Messina e Muratore - intercettati grazie alle microspie - commentavano infine l'esito del visita che però non sarebbe andata come speravano. "La cosa buona lo sai che è stato oggi? Ah? Che siamo a smuovere l’acqua, ora sì mettono...", dice uno di loro sostenendo con una metafora che Tripodo non avrebbe dovuto rivolgersi ad altri se non a loro: "Di una figlia femmina non devi fare tanti fidanzati".

"Non sussistono dubbi - scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto il carcere per 16 indagati e i domiciliari per altri due, tra i quali il notaio - in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in riferimento all’addebito provvisorio con riguardo alla posizione di Tripodo, emerso in maniera evidente come il mandante della spedizione". Leggendo il provvedimento firmato dal giudice emerge solo questo episodio a carico del notaio e non è chiaro se, in virtù dei rapporti maturati dal professionista, ci siano stati altri contatti finalizzati alle gestione di altri business della "famiglia".

Consiglio notarile, avviata procedura di sospensione cautelare

"Il Consiglio notarile di Palermo e Termini Imerese, appresa la notizia della applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del notaio Sergio Tripodo, ha immediatamente richiesto all'autorità giudiziaria - si legge in una nota - copia del relativo provvedimento, per dare corso agli adempimenti di legge. La legge notarile prevede che nei confronti del notaio che si trova agli arresti domiciliari, la Commissione regionale di disciplina applichi, su richiesta degli organi titolari dell'azione disciplinare, la sospensione cautelare obbligatoria dall'esercizio delle funzioni notarili. Il Consiglio notarile, avuta l'ufficialità della notizia, si attiverà prontamente per presentare la richiesta alla Commissione".

Articolo aggiornato alle ore 18.59 del 10 luglio 2023 // inserita nota Consiglio notarile Palermo-Termini