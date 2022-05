Mafia, smantellato il mandamento di Brancaccio: i nomi degli arrestati e delle aziende sequestrate

In carcere

Vittorio Emanuele Bruno, 43 anni;

Ludovico Castelli, 56 anni;

Paolino Cavallaro, 28 anni;

Girolamo “Jimmy” Celesia, 54 anni;

Settimo Centineo, 39 anni;

Antonino Chiappara, 56 anni;

Giuseppe Ciresi, 32 anni;

Maurizio Di Fede, 53 anni;

Gioacchino Di Maggio, 39 anni;

Pietro Paolo Garofalo, 53 anni;

Sergio Giacalone, 52 anni;

Francesco Greco, 65 anni;

Antonino Lauricella, 52 anni;

Ignazio Lo Monaco, 46 anni;

Antonio Lo Nigro, 43 anni;

Salvatore Lotà, 62 anni;

Tommaso Militello, 59 anni;

Rosario Montalbano, 35 anni;

Antonino Mulè, 41 anni;

Tommaso Nicolicchia, 37 anni;

Francesco Oliveri, 36 anni;

Onofrio Claudio Palma, 43 anni;

Giuseppe Parisi, 45 anni;

Pietro Parisi, 42 anni;

Vincenzo Petrocciani, 41 anni;

Emanuele Prestifilippo, 51 anni;

Cosimo Salerno, 44 anni;

Andrea Sedita, 47 anni;

Luciano Uzzo, 52 anni.

Ai domiciliari

Michele Mondino, 78 anni

Giuseppe Orilia, 71 anni.

Sequestri preventivi

Nel mirino il capitale sociale, i beni e i locali delle imprese: Lorenzo Tarantino di via Conte Federico; Caffè del Conte; Caffè Ciaculli; Ga.me commerciale con insegna Internet Point Snai in corso dei Mille; Ga.me commerciale con insegna Gold bet in via Messina Marine; Fenix srl di via Oreto.