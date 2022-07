"L'intimo della mafia": l'elenco delle società e dei negozi sequestrati

E' scattato all'alba il blitz della guardia di finanza che, nell'ambito dell'operazione Sottoveste, ha arrestato quattro persone. Vanno in carcere Cesare Ciulla (61 anni) e Giuseppe Calvaruso (44), ai domiciliari Giovanna Calvaruso (41) e Diego Ciulla (60). Divieto di esercitare attività imprenditoriali per Samuele Anzalone (27), Stefano Ganci (27) e Pietro Castagna, alias Roberto (61). Sono indagati a vario titolo per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare Cosa nostra. Secondo l'accusa avrebbero agevolato e rafforzato gli interessi economici del mandamento Pagliarelli e del reggente Pino Calvaruso.

I beni sottoposti a sequestro

Con lo stesso provvedimento il gip Walter Turturici ha disposto il sequestro preventivo di alcune società, con relativi punti vendita, affidandole a un amministratore giudiziario. Tra queste ci sono "Intimoda Group Srl" (con riferimento al punto vendita del Conca d’Oro), "H Passi" e "Passetti srl" (con riferimento al negozio di via corso Vittorio Emanuele a Favignana e in via Sciuti a Palermo), "Eich Store srl" (con riferimento al punto vendita di via Roma a Palermo), "Due H srl" (beni aziendali con sede in via Sciuti), "Primaria Valigeria F. Quattrocchi di Minà srl" (via Maqueda, Palermo).