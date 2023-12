Il boss Nino Rotolo ci riprova e chiede di lasciare il 41 bis, nuovo no dei giudici: "E' pericoloso"

Diciassette anni trascorsi al 41 bis e che lo speciale regime detentivo vada stretto al boss di Pagliarelli Nino Rotolo, 78 anni da compiere il prossimo 3 gennaio, lo dimostrano i suoi continui ricorsi contro le proroghe disposte dal ministero della Giustizia. L'ultima è di qualche mese fa e il mafioso, ancora una volta, si è visto bocciare l'istanza dalla Cassazione: il ricorso, infatti, è stato giudicato inammissibile dai giudici della settima sezione, presieduta da Vito Di Nicola, con la conseguente condanna per il boss a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

Per la Suprema Corte, come già argomentato dal tribunale di Sorveglianza di Roma con un'ordinanza del 20 aprile scorso (quella che è stata impugnata da Rotolo), il boss ha "la capacità di mantenere i collegamenti con la criminalità organizzata" e, nonostante i tanti anni trascorsi in carcere, resta "socialmente pericoloso". I giudici avevano già rigettato un'istanza simile la scorsa estate, rimarcando come Rotolo "non si è mai dissociato e ha avuto un comportamento irregolare in cella, più volte sanazionato" e come potesse "riprendere i contatti con la cosca".

La settima sezione della Cassazione adesso nella sua ordinanza spiega: "Il tribunale ha compiutamente verificato la capacità di Rotolo di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli per lungo tempo è stato il capo del mandamento mafioso di Pagliarelli e fedele alleato di Bernardo Provenzano, è esponente di primissimo piano di Cosa nostra che continua, tramite uomini fidati, a mantenere il controllo e la linea strategica sul territorio di riferimento nonostante il lungo periodo di detenzione) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica". Dunque nulla da fare, neanche questa volta, per Rotolo.