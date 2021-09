Morto di Covid a 50 anni Tommaso Lo Presti, cugino del capomafia di Porta Nuova

Il decesso risale alle scorse settimane ma la notizia si è appresa solo oggi durante un processo in cui era imputato per un'estorsione aggravata dall'aver agevolato Cosa nostra. Era libero ed indagato anche nell'inchiesta sull'assenteismo ai Cantieri culturali: da dipendente del Coime sarebbe stato un recordman, mancando per oltre 450 ore dal lavoro