Morto Giovanni Battaglia, condannato per aver preso parte alla strage di Capaci

Giovanni Battaglia, 74 anni, ex esponente di spicco di Cosa nostra coinvolto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992, condannato all'ergastolo, è morto in ospedale a Milano. Lo hanno confermato fonti giudiziarie, secondo quanto riporta l'Ansa.

Battaglia, secondo quanto si è appreso, è deceduto mercoledì scorso all'ospedale San Paolo, dove si trovava ricoverato, malato terminale, dopo una lunga patologia. Giovanni Battaglia, detenuto per molti anni a Opera (Milano), era stato scarcerato una settimana fa per l'aggravarsi delle sue condizioni. Il Tribunale di sorveglianza aveva ordinato l'attenuazione del regime detentivo cambiandolo da carcerario in domiciliare.

Battaglia è stato condannato per aver preso parte all'attentato in cui vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Secondo le sentenze Battaglia, originario proprio di Capaci, fu una delle persone che trasportarono l'esplosivo poi usato per far saltare il tratto di autostrada e partecipò ai sopralluoghi e alla pianificazione dell'attentato.