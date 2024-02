E' morto Gaetano Riina, fratello del superboss Totò: aveva 90 anni

Gaetano Riina, fratello del superboss Totò, è morto giovedì scorso all'età di 90 anni e ieri sera è stato seppellito nel cimitero di Mazara del Vallo, città trapanese dove ha vissuto gran parte della sua vita. Il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato i funerali pubblici. Erano presenti solo i parenti più stretti.

Gaetano Riina, dopo avere finito di scontare una condanna per mafia, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Gli ultimi anni di detenzione li ha trascorsi agli arresti domiciliari per gravi problemi di salute. Fu il tribunale di Sorveglianza di Torino a concedergli la misura nel 2021, dopo diverse istanze respinte e dopo che il fratello del capo dei capi, con diversi problemi di salute, aveva avuto anche il Covid.

In carcere il fratello di Totò Riina era finito soltanto nel 2011, da incensurato e da ultrasettantacinquenne, per scontare una condanna per mafia (che ha poi espiato completamente) e successivamente una pena per illecita concorrenza aggravata dall'aver agevolato Cosa nostra.