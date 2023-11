È morto "Scintilluni", il boss della Kalsa Lauricella aveva 69 anni

Il boss della Kalsa Antonino Lauricella, 69 anni, detto "Scintilluni" per la sua passione per gli abiti eleganti, è morto a Palermo a causa di una malattia.

Lauricella era ricercato da sei anni quando venne arrestato nel 2011 nel mercato di Ballarò. Ai tempi su di lui pendeva una condanna a sette anni e mezzo di estorsione. "Nino il bello", altro suo soprannome, quello che personalmente gradiva maggiormente, cresciuto nello stesso quartiere del contrabbandiere Masino Spadaro e nell'orbita del capomafia Gerlando Alberti, era però già da tempo uno dei maggiori esponenti di Cosa nostra.

Raggiunto da un ordine di carcerazione in cui gli si contestavano alcuni omicidi nel 1996, venne arrestato un anno dopo a Busto Arsizio, in Lombardia. Poi, in base alle dichiarazioni del pentito Francesco Famoso, esattore del pizzo, venne accusato di estorsione nel 2005, ma riuscì a sfuggire alla cattura. Fino a quando non venne scovato dai poliziotti il 12 settembre 2011.