VIDEO | Le reazioni della gente alla morte di Matteo Messina Denaro: "Finalmente si chiude una pagina nera di storia"

Siamo stati in giro per il centro per commentare con i palermitani la notizia del decesso del boss, catturato dopo 30 anni di latitanza il 16 gennaio scorso e stroncato da un tumore all'ospedale San Salvatore di L'Aquila mentre si trovava al 41 bis