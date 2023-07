La guerra con Riina, il carcere e i contatti riallacciati con Inzerillo per i fondi Ue: il ritorno di Micalizzi

Storico uomo d'onore della famiglia mafiosa di Partanna Mondello, dopo oltre 20 anni passati in carcere, tornato libero nel 2015, aveva riconquistato il vertice nel suo territorio di riferimento. Almeno è questo quanto si evince su Michele Micalizzi, 73 anni, figura di spicco nell'ordinanza del gip Fabio Pilato che ha portato oggi all'arresto di 11 persone da parte dei carabinieri nell'ambito dell'operazione "Metus", inchiesta coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Marzia Sabella. Alle sue dipendenze, Micalizzi, avrebbe avuto Gianluca Spanu e Francesco Adelfio, i quali avrebbero assistito il boss "assistendolo con particolare devozione ed eseguendone puntualmente gli ordini".

Micalizzi con alle spalle condanne definitive per associazione mafiosa, per l'omicidio dell'agente Gaetano Cappiello, avvenuto nel luglio del 1975, per traffico di stupefacenti e molti altri delitti, è genero di Rosario Riccobono, storico capomafia di Partanna Mondello, nonché nemico di Totò Riina, ucciso dai Corleonesi, durante la seconda guerra di mafia negli anni Ottanta. Michele Micalizzi è stato indicato da numerosi pentiti come affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello e ritenuto protagonista dell'imponente attività di importazione di eroina dalla Thailandia attraverso il fornitore Koh Bak Kin.

Tornato in libertà il 12 agosto 2015, Micalizzi, dopo aver vissuto per un periodo a Firenze, sarebbe riuscito a scalare posizioni nel clan prima di collocarsi al vertice. Nell'ordinanza si fa riferimento a una conversazione avvenuta fra Micalizzi, il figlio Giuseppe e il boss di Passo di Rigano Tommaso Inzerillo, nel dicembre 2017, in un appartamento di via Mogadiscio, che sarebbe stato utilizzato per i summit. Nonostante fossero certi che qualcuno li stesse intercettando, nel colloquio, Micalizzi non si fa problemi a parlare di un progetto per provare ad avere finanziamenti a fondo perduto dall'Unione europea.

"Ci ascoltano? Sicuro sei?", chiede Micalizzi. "Al 99 per cento e uno glielo tolgo sempre", risponde Inzerillo. E a quel punto Micalizzi racconta di come i mafiosi statunitensi erano riusciti a trovare uno stratagemma per non essere intercettati. "Gli americani erano sofisticati, entravano nei negozi si spogliavano, compravano vestiti nuovi, scarpe nuove perché glieli infilavano pure nei tacchi delle scarpe (le cimici, ndr)". Poi "i vestiti li buttavano e li arrotolavano dentro i sacchi e se ne andavano in campagna a parlare". E Inzerillo aggiunge: "Dovunque, ma perché sono più furbi di noi".

Poi il dialogo prosegue con la proposta di Micalizzi: "Io conosco una persona a posto ed è buona, e ha buone possibilità, diciamo a livello europeo, per potere approfittare di questi finanziamenti pure per una quota consistente a fondo perduto, però per quanto riguarda, al momento ci sono i bandi e si dovrebbe presentare entro dicembre al massimo nei primi di gennaio, per quanto riguarda l'agricoltura". Micalizzi continua: "Nel meridione e in particolar modo la Sicilia arriviamo all'ottanta, certe volte al novanta per cento, quindi se facciamo una pratica da dieci milioni, otto nove milioni sono a fondo perduto, dice: e poi te li rendiconto io, questo ha l'ufficio a Bruxelles, a Malta". E ancora si fa riferimento a un presunto professionista: "E' una persona che è una miniera, sotto certi aspetti, ha grosse possibilità alla banca all'Unicredit. Troviamo un'azienda, diciamo di qua, un agriturismo o un'azienda agricola, una di tutti e due". E Inzerillo risponde: "Con questi ora mi metto 'al firriu' (al lavoro, ndr) subito, ora vediamo come".