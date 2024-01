VIDEO | Cene, donne, spiagge e il tatuatore in centro: la vita palermitana di Messina Denaro, così sfidava lo Stato

"Ho chiesto un dentista bravo a Palermo, me l'hanno indicato e ci sono andato". La latitanza del boss non è esattamente stata trascorsa tutta in un bunker. Era l'uomo più ricercato in Italia, accusato di essere uno stragista, ma si muoveva senza paura. E lo ha fatto per molti anni: il servizio di TgCom24