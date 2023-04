Restano in carcere la "Diletta" di Messina Denaro e il marito: "Il boss pranzava a casa loro"

Rigettata dal tribunale del Riesame l'istanza di scarcerazione di Lorena Ninfa Lanceri e del marito, Emanuele Bonafede, accusati di aver protetto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. La coppia, arrestata il 20 marzo scorso, resta dunque in carcere.

Secondo la ricostruzione del Ros dei carabinieri, coordinato dal procuratore Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, Lanceri - che nei pizzini inviati all'ex superlatitante ed anche molto affettuosi, si firmava "Diletta" - assieme a Bonafede avrebbe ripetutamente ospitato a pranzo e cena a Campobello di Mazara Messina Denaro. Non solo: il capomafia avrebbe anche fatto da padrino di cresima al figlio della coppia, regalandogli un Rolex da 6.300 euro. Un elemento questo, visto che la cerimonia si sarebbe tenuta diversi anni fa, che fa ritenere agli investigatori che il rapporto tra i due e il mafioso fosse piuttosto risalente nel tempo.

Lanceri avrebbe anche avuto un ruolo nello smistamento dei pizzini, in particolare con la maestra Laura Bonafede, indagata anche lei e per questo sospesa dall'insegnamento. Bonafede, che è figlia del boss Leonardo, capomafia di Campobello ormai deceduto, è anche imparentata con Emanuele Bonafede e con i due Andrea Bonafede, il geometra che ha ceduto la sua identità a Messina Denaro consentendogli anche di accedere alle cure mediche per il tumore di cui è affetto, e l'altro che avrebbe fatto la spola con il dottore Alfonso Tumbarello, che avrebbe prescritto 137 esami e visite al boss, per consegnare e ritirare la documentazione.