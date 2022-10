I nuovi assetti della mafia palermitana: comandano i vecchi boss, Messina Denaro riferimento

"Nonostante la latitanza, Matteo Messina Denaro resterebbe la figura di riferimento per tutte le questioni di maggiore interesse, per la risoluzione di eventuali controversie e per la nomina dei vertici delle articolazioni mafiose anche non trapanesi". Lo si legge nella relazione della Direzione investigativa antimafia al Parlamento relativa inviata al secondo semestre 2021.

"Cosa nostra si conferma organizzazione tendenzialmente unitaria sempre più tesa alla ricerca di una maggiore interazione tra le varie articolazioni mandamentali in mancanza di una struttura di raccordo di 'comando al vertice' - si legge ancora -. In questa ottica, e considerata la costante inoperatività della commissione provinciale di Palermo, la direzione e l'elaborazione delle linee d'azione operative risultano esercitate perlopiù da anziani uomini d'onore detenuti o da poco tornati in libertà".

La Dia infatti sottolinea che a Palermo sono state "numerose" le scarcerazioni di importanti boss per espiazione della pena o perché posti in libertà vigilata o agli arresti domiciliari. A questi "si affiancano giovani criminali che, forti di un cognome o parentela 'di spessore', vanno a ritagliarsi nuovi spazi territoriali e criminali in funzione di supplenza di boss detenuti - è l'analisi degli investigatori -. Tale situazione potrebbe generare incomprensioni tra la vecchia e la nuova generazione".