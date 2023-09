Eseguita l'autopsia sul corpo di Messina Denaro: sarà trasferito via terra nel cimitero di Castelvetrano

L'autopsia sul corpo del boss Matteo Messina Denaro, deceduto ieri all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dov'era detenuto da agosto, si è svolta stamattina nella stessa struttura sanitaria. Nelle prossime ore la salma sarà restituita ai parenti e sarà trasferita in Sicilia, precisamente nel cimitero di Castelvetrano, dove sarà sepolta nella cappella di famiglia.

Il feretro dell'ultimo dei Corleonesi sarà trasportato nell'Isola via terra e, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, sarà scortato lungo tutto il percorso da una staffetta di agenti di polizia. Non è ancora chiaro se il lungo viaggio - di circa 12 ore - inizierà stasera o domani. Ciò che è certo è che la bara con i resti di Messina Denaro dovrà arrivare all'alba nel cimitero e che - come sempre accade in questi casi - sono stati vietati i funerali pubblici.

Il mafioso - che ora sarà sepolto accanto al padre Francesco, morto da latitante e ricomparso soltanto per il suo funerale - era affetto da una grave forma di tumore, che gli era stata diagnosticata nel 2020. L'autopsia è stata eseguita soprattutto per non lasciare alcun dubbio sulle cause del decesso ed evitare che tra qualche tempo qualcuno possa ipotizzare che sia stato per esempio eliminato.