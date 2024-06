La Procura chiede 15 anni di carcere per la maestra amante di Messina Denaro

Quindici anni di carcere sono stati chiesti dalla Dda di Palermo, al termine della requisitoria, per Laura Bonafede, l'insegnante di Campobello di Mazara, molto vicina a Matteo Messina Denaro durante la latitanza del boss. Laura Bonafede è accusata di associazione mafiosa. In un primo momento alla maestra era stata contestato il reato di favoreggiamento aggravato, poi nel corso delle indagini il capo di imputazione è stato modificato in associazione mafiosa.

La requisitoria è stata condotta dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo. Il processo si svolge con il rito abbreviato. La donna, arrestata ad aprile del 2023, è cugina di Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l'identità al boss durante l'ultima fase della latitanza e di altri due favoreggiatori del padrino, Emanuele e Andrea (omonimo del geometra).

"Secondo la Procura di Palermo - - si legge sul sito dell'Ansa - l'imputata sarebbe stata un pezzo fondamentale del meccanismo che per 30 anni ha protetto la latitanza di Messina Denaro. I due, insieme alla figlia della donna, Martina Gentile, ai domiciliari per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, avrebbero vissuto insieme e si sarebbero comunque sempre frequentati. 'Eravamo una famiglia', scriveva il capomafia in un pizzino diretto a Blu, uno dei nomi in codice usati per la maestra. Lei si occupava del sostentamento e della sicurezza del boss, gli faceva la spesa durante la pandemia nel timore che si ammalasse e non potesse uscire di casa, condivideva con lui linguaggi cifrati, segretissimi pizzini, affari e informazioni sulla cosca".