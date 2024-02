La fine di Cosa nostra nelle parole di Messina Denaro: "Ma quali mafiosi, quelli che arrestate sono canaglie"

Il boss Giulio Caporrimo, nei suoi dialoghi immaginari, cioè parlando da solo, definiva Cosa nostra come di "immondizia organizzata", non riconoscendosi quindi con i "fanghi" che ormai ne fanno parte. Un sentimento comune a quello di un boss di spessore certamente più elevato, Matteo Messina Denaro, che nel suo ultimo interrogatorio prima di morire, si era detto addirittura "schifato", definendo "basse canaglie, gente a cui non rivolgevo neanche il saluto", coloro che i magistrati arrestavano per "mafiosità", sostenendo con i pm che "mi avete portato voi a schifarmi, non potete arrestare dei menomati che passano per mafiosi, senza offendere i menomati".

"Sono basse canaglie, il mio mondo è finito"

Non c'è più la mafia di una volta, verrebbe da dire di fronte a queste dichiarazioni, e se si pensa all'azione di repressione condotta dai magistrati e dalle foze dell'ordine negli ultimi decenni, non c'è neanche da stupirsi che siano gli stessi boss ad ammettere che il "materiale umano" che compone oggi l'organizzazione criminale è decisamente di bassa lega. "Quando cominciate a prendere basse canaglie, gente a cui non rivolgevo nemmeno il saluto e li arrestate per mafiosità allora in quel momento il mio mondo è finito, proprio finito raso al suolo totale. Non ce n'è più", diceva infatti Messina Denaro lo scorso 7 luglio al procuratore aggiunto Paolo Guido e ai sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova.

"Uno come Gino u mitra fa schifo"

"Il mio mondo è finito" e con la morte del capomafia, in effetti, per la prima volta (quel che resta di) Cosa nostra si è ritrovata senza un erede. E' una frase chiara che dovrebbe far riflettere chi continua ancora oggi a dipingere Palermo con i colori tetri degli anni Ottanta e Novanta. Il capomafia catturato il 16 gennaio dell'anno scorso dopo quasi trent'anni di latitanza, gravemente malato, ma non per questo debole o meno abile, quel 7 luglio non era tenero neppure con un boss della Kalsa, Luigi Abbate, meglio noto come "Gino u mitra": "Le faccio un esempio - diceva ai pm - uno che gli dicono Gino u mitra di soprannome, fa più schifo di qualcuno che lo ha generato e lo fate passare per mafioso".

Le protezioni e le identità in prestito

A parte queste considerazioni (emblematiche) sulle condizioni di Cosa nostra, nonostante la morte di Messina Denaro, si continua naturalmente ad indagare sulle protezioni di cui ha goduto per sottrarsi per così tanto tempo alla cattura. Con spavalderia ha ammesso lui stesso di aver vissuto da uomo "libero", a Campobello di Mazara, ma anche a Palermo. E gli inquirenti sanno con certezza che non solo Andrea Bonafede gli ha prestato la sua idendità, in particolare nella fase finale della sua vita e soprattutto per consentirgli di curarsi. Altre persone hanno fatto la stessa cose e alcune di esse esistono e sono vive, cioè il boss non ha usato nomi di fantasia per andare in giro.

"Le tessere le ho sempre avute in quantità"

Nell'interrogatorio del 7 luglio scorso era lo stesso boss peraltro a rivelare che "i documenti me li sono sempre procurati da me", spiegando che "a Roma c'è una strada in cui vanno tutti perché sono quelli che forniscono a tutti. Mi spiego?". Ha anche ammesso di avere "delle tessere, carte di identità, vuote, vuote significa senza neanche il numero, credo che fossero 20, 15, non lo so quante, io le ho sempre avute a quantità". E, a riprova che di documenti ne abbia utilizzati parecchi, è lui stesso a dire: "Sono molti i documenti, però c'è una cosa: c'è da vedere com'erano, perché se hanno il numero di matricola è un conto, non servono a niente... Devono essere senza il numero di matricola, cioè quando partono da là...".