I magistrati di Palermo volano a L'Aquila, Messina Denaro sentito per oltre tre ore

Nuovo interrogatorio del boss mafioso Matteo Messina Denaro, oggi nel carcere di massima sicurezza a L'Aquila. Il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e i pm della Dda Pierangelo Padova e Gianluca De Leo sono volati nel capoluogo abruzzese per sentire per oltre tre ore il capomafia arrestato a gennaio. E' il terzo interrogatorio per il boss di Castelvetrano, arrestato il 16 gennaio scorso, che in carcere sta curando il cancro.

Fonte: Adnkronos.