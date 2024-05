Il radiologo e l'architetto "amici" di Messina Denaro verso il processo, scarcerato un terzo indagato

Chiusa l'inchiesta a carico di tre presunti fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, ma per uno di loro, Leonardo Gulotta - recluso in carcere da esattamente due mesi - il gip Alfredo Montalto ha disposto la liberazione, imponendo solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché a questo punto non c'è più il rischio di inquinamento probatorio.

Nello specifico, il procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini - che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio - all'architetto Massimo Gentile, che avrebbe prestato l'identità al mafioso durante la latitanza, consentendogli anche di acquistare una macchina e una moto, e al tecnico radiologo Cosimo Leone (a cui nel frattempo il tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari) che si sarebbe occupato del capomafia durante il ricovero all'Abele Ajello di Mazara del Vallo, dove il latitante era stato sottoposto ad un primo intervento dopo la diagnosi del tumore che poi, a settembre scorso, lo ha ucciso. Leone, secondo l'accusa, non solo avrebbe cambiato turno per poter essere presente quando il boss era stato sottoposto ad una Tac, ma gli avrebbe fatto pervenire anche una scheda telefonica, consegnata dal geometra Andrea Bonafede (altro alter ego del mafioso).

La posizione di Gulotta sin dall'inizio è apparsa differente: il giovane, difeso dall'avvocato Mariella Gulotta, è accusato di essersi intestato un'utenza telefonica poi ceduta a Messina Denaro, sin dal 2011, quando era però minorenne. L'indagato si è difeso, sostenendo di non sapere nulla di quella scheda e negando ogni rapporto col mafioso, anche durante l'interrogatorio di garanzia.

Gulotta era stato peraltro l'unico a rispondere alle domande del gip, ma non era servito: gli era stata confermata la custodia cautelare in carcere. Il fatto di aver risposto, peraltro, lo aveva penalizzato per il Riesame, che era stato fissato quasi un mese e mezzo dopo l'arresto. E anche in questo caso era andata male, nel senso che i giudici avevano confermato il carcere pur riqualificando l'imputazione in favoreggiamento aggravato al posto di quella più grave di concorso esterno. La stessa cosa che era capitata anche a Leone, al quale tuttavia i giudici avevano invece concesso i domiciliari.

Ora, con l'avviso di conclusione, l'avvocato di Gulotta ha presentato un'istanza di scarcerazione, alla quale la Procura ha dato parere contrario, nonostante l'unica esigenza cautelare era quella legata a un ipotetico inquinamento delle prove, che con la chiusura delle indagini viene però meno.