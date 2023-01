Matteo Messina Denaro: gli amori, le donne e la figlia del boss

E' finita oggi, dopo trent'anni, la latitanza di Matteo Messina Denaro, catturato mentre era in una clinica privata a Palermo. Cappellino, cappotto di montone marrone e beige e occhiali da vista scuri: così si presentava al momento dell'arresto il boss 60enne tra i più pericolosi e ricercati del mondo, con una vita sentimentale degna di un boss "moderno" poco incline al sistema di valori familiari e sentimentali della mafia tradizionale. Diverse, infatti, sono state le donne attribuite a Messina Denaro, a partire dalla giovane austriaca Andrea per arrivare a Francesca, madre di sua figlia, e a Maria, raccontata come la più importante, condannata anche per favoreggiamento per averlo ospitato e accompagnato durante la latitanza.

Messina Denaro, la storia d'amore con Maria Mesi

"Sei la cosa più bella che ci sia" è il messaggio che aveva affidato a uno dei "pizzini", intercettati dagli investigatori nell'ambito di una corrispondenza che ha ricostruito i pensieri intimi della coppia clandestina composta da Maria Mesi e Matteo Messina Denaro. Maria si firmava e si faceva chiamare Mari oppure Mariella, mentre lui usava chiamarla Tecla. "Avrei voluto conoscerti fin da piccola e crescere con te, sicuramente te ne avrei combinate di tutti i colori perché da bambina ero un maschiaccio", gli scriveva. Pochi ma comunque presenti i momenti di vacanza dei due, come quella dell'agosto 1995 in un residence messo a disposizione dal boss Vito Mazzara (il mandante dell'uccisione di Mauro Rostagno) a San Vito Lo Capo, tra la spiaggia sabbiosa, il mare e le escursioni nella suggestiva riserva naturale dello Zingaro. O come quella dell'anno prima in Grecia, organizzata sotto il falso nome di Matteo Cracolici sempre per ritagliarsi un pò di riservatezza con la compagna.

Messina Denaro, padre e nonno

Prima di Maria Mesi, Messina Denaro aveva avuto una storia con l'austriaca Andrea Hasleher che lavorava in un albergo di Selinunte da lui frequentato. La donna si trasferì poi in una villa di Triscina affittata dal boss poiché di lei si era invaghito il direttore dell'albergo, Nicola Consales, ucciso a Palermo nel 1991 con due scariche a bruciapelo dopo avere confidato ai suoi collaboratori che presto avrebbe messo alla porta "questi quattro mafiosetti" degli amici di Matteo.

Le cronache raccontano anche della storia con Francesca Alagna, da cui nel 1996 Messina Denaro ha avuto una figlia, Lorenza, che lui non avrebbe mai conosciuto anche se - ha confidato a un amico - entrambe sono state accolte sin dal primo momento a casa della madre del boss a Castelvetrano, andando via solo nel 2013. Non è stato mai chiarito se sia stato un atto di ribellione della ragazza oppure una scelta causata dal fatto che madre e figlia non riuscivano più a vivere in una casa assediata da polizia e carabinieri. Nel 2021 Lorenza ha avuto un bimbo.

Fonte: Today.it