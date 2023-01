Matteo Messina Denaro, la prima diagnosi di cancro nel 2020 e quella foto col medico a Palermo

La prima volta è stato operato in piena pandemia all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo - precisamente il 13 novembre del 2020 - per un "adenocarcinoma mucinoso del colon", cioè una forma aggressiva di tumore che attacca il tratto terminale dell'apparato digerente. Questo si evince leggendo la cartella clinica di "Andrea Bonafede", alias Matteo Messina Denaro. Il documento è firmato da un patologo dirigente dell'Asp di Trapani all'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, sua città natale.

Da qui il superboss inizia il suo percorso nella lotta al cancro che lo porterà a curarsi a Palermo, nella clinica dove è stato arrestato ieri mattina. Ed è proprio a La Maddalena che Messina Denaro - sempre col nome di Andrea Bonafede - viene sottoposto a un secondo intervento il 4 maggio del 2021 per "l'asportazione di noduli a livello del peri toneo sottodiaframmatico destro per metastasi". Il tumore di cui è affetto Messina Denaro è aggressivo "ulcerato, con pattern di crescita di tipo infiltrativo". "La neoplasia - si legge - infiltra la parete delle viscere a tutto spessore, interessando anche la sottosierosa e focalmente la sierosa".

Dunque gli vengono prescritti dei cicli di chemio. Che effettua nella struttura di San Lorenzo dove, pare, viene ricoverato almeno 6 volte negli ultimi due anni in day hospital. "Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile". Così una donna racconta di aver condiviso le sedute di chemioterapia con l'ex Primula Rossa. E Messina Denaro a quanto pare aveva "legato" anche con i medici che l'avevano in cura. Tant'è che nelle ultime ore sui social è saltata fuori una foto dove l'ultimo dei Corleonesi appare sorridente accanto a un medico dell'ospedale La Maddalena (che non risulta indagato).