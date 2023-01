VIDEO | Il bunker di Messina Denaro, ecco la stanza segreta dietro l'armadio

Nelle immagini diffuse del Gico della guardia di finanza uno dei nascondigli del superboss arrestato lunedì scorso. Si trova in un'abitazione di via Maggiore Toselli, a Campobello di Mazara, appartenente a Errico Risalvato, ex consigliere comunale sfiorato da indagini di mafia e sempre scagionato