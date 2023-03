Il pizzino nascosto in una sedia e la cattura di Messina Denaro: così è stato tradito dalla sorella

E' da un pizzino, nascosto nella gamba di una sedia in alluminio, che si è arrivati alla cattura, lo scorso 16 gennaio, dell'ultimo dei Corleonesi, Matteo Messina Denaro. E quel pizzino, sul quale sarebbero state annotate le condizioni di salute del boss e l'evoluzione della sua malattia, è stato ritrovato dai carabinieri del Ros proprio in casa, a Castelvetrano, della sorella del mafioso, Rosalia, che tutti chiamano Rosetta, e che è finita in carcere stamattina. E' stata lei, quindi, involontariamente, a far arrestare il superlatitante dopo 30 anni.

La scoperta di questa sorta di diario clinico è avvenuta il 6 dicembre dell'anno scorso, poco più di un mese prima, dunque, del blitz alla clinica La Maddalena, quando i militari erano entrati nell'abitazione della donna per piazzare una microspia e si sono imbattuti nel preziosissimo bigliettino. Ed è da lì, anche sulla scorta di alcune intercettazioni precedenti, in cui si faceva riferimento allo stato di salute di Messina Denaro, che si è poi stretto definitivamente il cerchio su "Andrea Bonafede", il geometra che ha ceduto l'identità al boss. Fino all'appuntamento fissato alle 8 del 16 gennaio a La Maddalena che ha portato alla cattura.

E' stata dunque una leggerezza, perpetrata peraltro dalla più grande delle sue sorelle, cioè il non aver rispettato la regola ferrea di bruciare o distruggere ogni foglietto e comunicazione segreta, a far finire in carcere, al 41 bis, il mafioso più ricercato d'Italia. Nessuna consegna volontaria, nessun patto, dunque, come già avevano rimarcato sin dall'inizio il procuratore Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido che coordinano le indagini, ma solo il ritrovamento del documento e poi la capacità investigativa di svilupparne il contenuto.