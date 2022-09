Blitz contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: ecco chi sono gli arrestati, ci sono pure 5 palermitani

Sono 35 gli arrestati stamattina dai carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Guido, nell'ambito del blitz "Hesperia" contro i fiancheggiatori di Messina Denaro, e 5 sono palermitani. Il loro ruolo è piuttosto secondario, rispetto alle accuse più pesanti contestate soprattutto a trapanesi.

In carcere sono finiti così i palermitani Antonino Nastasi, 52 anni, che avrebbe detenuto una pistola, ma avrebbe anche aiutato un altro indagato di Castelvetrano, Piero Di Natale, ad evitare controlli da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, secondo l'accusa, Nastasi avrebbe anche custodito più 7 mila euro, appartenenti sempre a Di Natale, che sarebbero stati frutto dello smercio di droga: lo scopo sarebbe stato quello di evitare che i soldi venissero sequestrati. In carcere anche Jonathan Lucchese, 29 anni, al quale viene contestato di aver smerciato stupefacenti, così come a Giuseppe Speciale, 40 anni, di Partinico.

Ai domiciliari è finito invece Marcello Salvia, 43 anni, di Palermo, che assieme ad altri, avrebbe turbato una vendita giudiziaria relativa a una procedura esecutiva del tribunale di Marsala, per un complesso edelizio adibito a struttura alberghiera. Infine, Michele Vitale, 30 anni, di Partinico, è finito pure lui ai domiciliari sia per droga che per violazione delle sorveglianza speciale che gli imponeva di restare a Partinico, mentre lui sarebbe invece andato a Marsala.

Gli altri arrestati finiti in carcere sono:

Francesco Luppino, 66 anni, di Campobello di Mazara

Piero Di Natale, 41 anni, di Castelvetrano

Vincenzo Spezia, 51 anni, di Trapani

Francesco Giuseppe Raia, 54 anni, di Marsala

Antonino Ernesto Raia, 59 anni, di Marsala

Antonino Cuttone, 86 anni, di Mazara del Vallo

Vito Gaiazzo, 67 anni, di Mazara del Vallo

Antonino Pace, 72 anni, di Mazara del Vallo

Vincenzo Pisciotta, 66 anni, di Mazara del Vallo

Marco Buffa, 51 anni, di Mazara del Vallo

Francesco Pulizzi, 69 anni, di Marsala

Marco Manzo, 57 anni, di Campobello di Mazara

Vito Vincenzo Rallo, 62 anni, di Marsala

Carmelo Salerno, 61 anni, di Paceco

Giuseppe Salerno, 31 anni, di Erice

Leonardo Casano, 49 anni, di Marsala

Vito De Vita, 44 anni, di Marsala

Riccardo Di Girolamo, 44 anni, di Mazara del Vallo

Rosario Stallone, 48 anni, di Castelvetrano

Altre 11 persone sono finiti invece agli arresti domiciliari:

Tiziana Rallo, 42 anni, di Marsala

Vincenzo Romano, 77 anni, di Mazara del Vallo

Giuseppe Prinzivalli, 48 anni, di Marsala

Girolamo Li Causi, 55 anni, di Marsala

Stefano Putaggio, 49 anni, di Marsala

Antonino Lombardo, 69 anni, di Marsala

Nicolò Macaddino, 61 anni, di Mazara del Vallo

Bartolomeno Macaddino, 58 anni, di Mazara del Vallo

Lorenzo Catarinicchia, 41 anni, di Marsala

Francesco Stallone, 56 anni, di Campobello di Mazara

Paolo Bonanno, 47 anni, di Mazara del Vallo