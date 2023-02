Marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, è il giorno del quarantesimo anniversario: "Non abbassare la guardia"

E' il giorno del quarantesimo anniversario della marcia contro Cosa nostra da Bagheria a Casteldaccia. Settanta le adesioni da tutta la Sicilia all'iniziativa promossa dal Centro Pio La Torre. Partecipano scuole di ogni ordine e grado, amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, Università, associazioni antimafia, la Diocesi di Palermo, le chiese locali, le associazioni cattoliche, sindacati confederali e le forze dell'ordine.

Alla marcia anche il Coisp di Palermo, sindacato di polizia. Il segretario generale provinciale del Coisp di Palermo Sergio Salvia dichiara che "l’evento cristallizza l’instancabile lavoro fatto in questi quarant’anni dalla società civile, affinché avvenisse e si concretizzasse un cambiamento al suo interno. E’ innegabile che i risultati fin qui raggiunti siano significativi, ma la strada da percorrere è ancora lunga e solo lo sforzo comune dello Stato e della società civile porterà alla fine del fenomeno mafioso. Questi momenti simbolici e di memoria servono a ribadire che non possiamo abbassare la guardia nei confronti della criminalità organizzata e del malaffare perché la mafia non è stata ancora sconfitta, come hanno dimostrato i recenti risultati investigativi ottenuti con l’arresto del latitante Messina Denaro".